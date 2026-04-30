Bodnú ranu srdca zašil priamo na ulici a zachránil mladíkovi život. Lekár predviedol neuveriteľný výkon - Dobré noviny
Dobré noviny
Bodnú ranu srdca zašil priamo na ulici a zachránil mladíkovi život. Lekár predviedol neuveriteľný výkon
Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Hádanka.

Mama nebola rada, keď si vybral povolanie. Známy Slovák dnes robí to, čo ho skutočne napĺňa

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Drží ho za ruku a šepká mu, ako ho má rada. Babička zomierajúceho Damiánka má poslednú prosbu

Lenka Raimanová Šóošová.

Myslela si, že je nevyliečiteľne chorá a budila sa na bolesť. Lenka Šóošová pochopila, že nie je pokazená

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Ilustračný obrázok / Barbara Mackleová

Nechajte ma žiť, prosila, keď ju pochovávali zaživa. Barbara prežila v rakve pod zemou 83 hodín

Hádanka.

Mama nebola rada, keď si vybral povolanie. Známy Slovák dnes robí to, čo ho skutočne napĺňa

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Zuzana Hajdu.

Tridsať dní nezdvíhala telefón a Egypťan sa nevzdal. Jojkárka Zuzana Hajdu vie, čo s človekom spraví ego

Hádanka.

Bol chudák, ktorému museli kamaráti kupovať topánky. Z bitého a zanedbaného mladíka je dnes legenda

Martina Zuzaniaková / Syn Vlado

Skončíš rovnako ako ona, mysleli si ľudia. Statočný syn Martinky z Turca si vybral úplne iný život

Cristiano Ronaldo s partnerkou Georginou / Bodyguard Dávid

Slovák Dávid bol osobným strážcom Cristiana Ronalda: Na jeho prvú vetu nikdy nezabudnem

Už týždeň pred výplatou vedel, že ju prehrá. Herca Lukáša Frlajsa z okov gamblingu vyslobodil zásadný krok

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Bodnú ranu srdca zašil priamo na ulici a zachránil mladíkovi život. Lekár predviedol neuveriteľný výkon

— Foto: reprofoto YouTube: Országos Onkológiai Intézet

Vedel, že prevoz by pacient neprežil.

Keď dostali hlásenie o mužovi s bodnou ranou v oblasti srdca, okamžite pochopili, že ide o preteky s časom. Mladý muž ležal na zemi v kaluži krvi a privolaný lekár už v prvom momente vedel, že každá sekunda rozhoduje o tom, či prežije.

Prevoz do nemocnice by už nestihol. Lekár preto pristúpil k rozhodnutiu, ktoré sa len tak nevidí – rozhodol sa operovať priamo na ulici.

Vedel, že zostávajú minúty

Ako informoval maďarský Národný onkologický ústav, približne 30-ročný muž bol po útoku v kritickom stave a tak privolali lekára, ktorý mal v tom čase službu aj pri leteckej záchrannej službe. „Po príchode na miesto bolo jasné, že zranenej osobe zostávajú minúty," zhodnotili lekári na sociálnej sieti udalosť, ktorá sa odohrala uplynulú nedeľu.

Doktor Zsolt Dubóczki preto po vyhodnotení situácie priamo na mieste incidentu otvoril pacientovi hrudník a v extrémnych podmienkach sa pustil do zákroku, ktorý je bežne možný len v sterilných podmienkach operačnej sály. „Bijúce srdce zošil za sedem minút,“ vyzdvihli precíznu prácu jeho kolegovia.

Podľa dostupných informácií sa lekárovi počas improvizovanej operácie podarilo zašiť bodnú ranu na srdci a stabilizovať pacienta natoľko, že ho bolo možné transportovať do nemocnice.

Záchrana na hrane

Už ste čítali?

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…