Bodnú ranu srdca zašil priamo na ulici a zachránil mladíkovi život. Lekár predviedol neuveriteľný výkon
Vedel, že prevoz by pacient neprežil.
Keď dostali hlásenie o mužovi s bodnou ranou v oblasti srdca, okamžite pochopili, že ide o preteky s časom. Mladý muž ležal na zemi v kaluži krvi a privolaný lekár už v prvom momente vedel, že každá sekunda rozhoduje o tom, či prežije.
Prevoz do nemocnice by už nestihol. Lekár preto pristúpil k rozhodnutiu, ktoré sa len tak nevidí – rozhodol sa operovať priamo na ulici.
Vedel, že zostávajú minúty
Ako informoval maďarský Národný onkologický ústav, približne 30-ročný muž bol po útoku v kritickom stave a tak privolali lekára, ktorý mal v tom čase službu aj pri leteckej záchrannej službe. „Po príchode na miesto bolo jasné, že zranenej osobe zostávajú minúty," zhodnotili lekári na sociálnej sieti udalosť, ktorá sa odohrala uplynulú nedeľu.
Doktor Zsolt Dubóczki preto po vyhodnotení situácie priamo na mieste incidentu otvoril pacientovi hrudník a v extrémnych podmienkach sa pustil do zákroku, ktorý je bežne možný len v sterilných podmienkach operačnej sály. „Bijúce srdce zošil za sedem minút,“ vyzdvihli precíznu prácu jeho kolegovia.
Podľa dostupných informácií sa lekárovi počas improvizovanej operácie podarilo zašiť bodnú ranu na srdci a stabilizovať pacienta natoľko, že ho bolo možné transportovať do nemocnice.