Exmanžela pustili z basy, ona sa k nemu nevrátila. Silvia Kucherenko je šťastná pri rešpektovanom boháčovi
Modelka bola v minulosti vydatá za ukrajinského podnikateľa Sergeja Kucherenka.
Kto by si myslel, že sa Silvia Kucherenko vráti k svojmu bývalému manželovi, nedávno prepustenému podnikateľovi z Ukrajiny Sergejovi Kucherenkovi, ten by sa veľmi mýlil. Modelkino srdce síce zahorelo citmi, ale k novému mužovi v jej živote - a tým je cudzinec zo švajčiarskej Ženevy. Priznala to fanúšikom na svojom profile na sociálnej sieti.
Na slobodný život si zvykla
Známa modelka a podnikateľka sa v roku 2008 vydala za bohatého ukrajinského podnikateľa Sergeja Kucherenka, s ktorým sa zoznámila pri fotení. „Zapáčila som sa mu a, ako to už v živote chodí, postupne ma začal kontaktovať. Časom, keď videl, aká som rozlietaná, uvedomil si, že náš vzťah bude musieť nejako upevniť, tak ma požiadal o ruku. Nebolo ľahké si ma pripútať, pretože vtedy bola pre mňa priorita práca a na vážny vzťah som nemala dostatok času. Ale Sergej ľady prelomil. Svojou pokorou, dobrotou,“ spomínala v rozhovore pre Šarm.
Manželská idylka trvala 11 rokov, kým si po Sergeja jedného pekného dňa neprišli policajti. V roku 2016 ho potom súd poslal za ekonomickú trestnú činnosť do väzenia, kde ho Silvia pravidelne aj so synom Alexandrom Marcusom navštevovala. Po štyroch rokoch s manželom za mrežami sa napokon ich životné cesty rozišli.
A hoci si mnohí mysleli, že po jeho nedávnom prepustení by sa Silvia a Sergej mohli dať znova dokopy, opak je pravdou. „Vaše želanie je, aby som sa vrátila k Sergejovi. To je všetko pekné, ale nežijeme v rozprávke. Ja som v prudkej realite musela žiť osem a pol roka a nejako som si na to zvykla,“ citoval vlani Silviu Kucherenko Plus Jeden Deň s tým, že modelka zostávala slobodná.