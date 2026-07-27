VIDEO: Všimli ste si ten detail? Backstreet Boys nakrútili videoklip k 27-ročnému hitu, z chlapcov sú muži
Pesnička z roku 1999 má nový šat určený dnešnej dobe.
Neuveriteľných 27 rokov prešlo od chvíle, čo milióny fanúšikov po celom svete spievalo I Want it That Way spoločne so skupinou Backstreet Boys. Tí svoj pôvodný videoklip natáčali v priestoroch letiska a k lietadlám sa vrátili aj desaťročia po tom. „Naozaj sme cítili tú nostalgiu za rokom 1999, keď sme stáli pred lietadlom v hangári v čisto bielom oblečení," povedali členovia skupiny svojim fanúšikom o tom, čo ich pred niekoľkými mesiacmi viedlo k opätovnému natočeniu videa.
Návrat na scénu
Samotné natáčanie trvalo dva dni, kým sa podarilo dostať výsledný záber. Klip totiž nemá jediný strih. „Myslíme, že sa to podarilo magicky," dodali. Okrem toho, že chlapci z lámačov dievčenských sŕdc vyrástli na zrelých mužov a otcov, video zaujme aj jedným technickým detailom. Natáčal sa vo vertikálnej podobe, teda plne prispôsobenej pozeraniu na mobilom telefóne – na čo skutočne v roku 1999 nikto ani nepomyslel.
Backstreet Boys sa v tomto roku veľkolepo a nostalgicky vrátili na scénu a na prelome septembra a októbra chystajú hneď niekoľko koncertov v Nemecku. Práve táto krajina bola v ich kariére zlomová. Úspech v nemeckých hitparádach sa pred 30 rokmi šíril postupne do celého sveta.