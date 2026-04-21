Slovensko sa spojilo, na jeho záchranu to stále nestačí. Príbeh malého Vilka môže mať šťastný koniec

Alexander Armbäck so svojou biologickou matkou a adoptívnou.

Janíka z rómskej osady si adoptovali Švédi. Keď sa po 20 rokoch vrátil, biologickej mame poďakoval

Zuzana Norisová a David Kraus / David Kraus s partnerkou Sarah

Bol posadnutý Norisovou, dostala ho o 20 rokov mladšia. Davida Krausa očarila Sarah slivovicou v kufri

Dcérka, všetko už bolo odspievané, hovoril jej Karel Gott. Charlotte vydáva prvú pieseň a ľudia sú nadšení

Sultanah Nur Diana Petra (Jana Jakoubková)

Janka z Československa sa vydala za sultána. O mužovu priazeň bojovala aj so sokyňou z Moskvy

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

— Foto: Instagram @zachranmevilyho

Každé euro môže rozhodnúť o jeho živote.

Akú hodnotu má život dieťaťa? Príbeh malého Vilka v uplynulých týždňoch zasiahol celé Slovensko. Mnohí už o ňom počuli, mnohí prispeli. A predsa to stále nestačí. Na to, aby dostal šancu poraziť zriedkavé ochorenie, potrebuje niečo viac – milión ľudí, ktorí sa rozhodnú pomôcť.

Každý deň rozhoduje

Predstava, že rodičia sledujú, ako ich dieťa postupne slabne, je pre väčšinu ľudí nepredstaviteľná. Presne túto realitu však žije rodina malého Vilka. Má len dva roky, no napriek tomu už dnes bojuje s ochorením, ktoré deťom postupne berie silu, pohyb aj samostatnosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóza Duchennovej svalovej dystrofie znamená jediné – telo nedokáže vytvárať dôležitú bielkovinu a svaly sa postupne rozpadajú. „Každý deň mu ubúdajú svaly, ktoré sa už neobnovia,“ hovoria rodičia pre portál Donio s tým, že napriek tomu je to chlapček plný radosti – miluje knihy, skladá lego a najšťastnejší je so svojím bratom. O to krutejšie je vedomie, že bez liečby sa jeho stav bude len zhoršovať.

Nádej za milióny

Rodičia sa odmietli zmieriť s tým, že neexistuje riešenie. Vilkov otec Richard začal hľadať možnosti po celom svete. Ako povedal pre Korzár, oslovil odborníkov, študoval medicínske materiály a napokon sa mu podarilo spojiť s tímom špičkových vedcov, ktorí dnes pracujú na špeciálnej génovej terapii priamo pre jeho syna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táto liečba by mohla ochorenie zastaviť alebo výrazne spomaliť. Má však jednu zásadnú prekážku – cenu. Celkové náklady sa vyšplhali na takmer štyri milióny eur.

Aj preto na portáli Donio vznikla verejná zbierka. Dobrou správou je, že sa už podarilo dosiahnuť prvý míľnik. Rodina to oznámila s veľkou vďačnosťou, napriek tomu zostáva pred nimi ešte dlhá cesta. Keďže prvé roky života sú pri tomto ochorení kľúčové, čas nehrá v ich prospech.

Prečítajte si tiež: Richard ide pešo z Košíc do Bratislavy. Všetko robí pre synčeka Vilka, ktorý urýchlene potrebuje pomoc

Hľadá sa milión dobrých ľudí

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…