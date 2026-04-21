Slovensko sa spojilo, na jeho záchranu to stále nestačí. Príbeh malého Vilka môže mať šťastný koniec
Každé euro môže rozhodnúť o jeho živote.
Akú hodnotu má život dieťaťa? Príbeh malého Vilka v uplynulých týždňoch zasiahol celé Slovensko. Mnohí už o ňom počuli, mnohí prispeli. A predsa to stále nestačí. Na to, aby dostal šancu poraziť zriedkavé ochorenie, potrebuje niečo viac – milión ľudí, ktorí sa rozhodnú pomôcť.
Každý deň rozhoduje
Predstava, že rodičia sledujú, ako ich dieťa postupne slabne, je pre väčšinu ľudí nepredstaviteľná. Presne túto realitu však žije rodina malého Vilka. Má len dva roky, no napriek tomu už dnes bojuje s ochorením, ktoré deťom postupne berie silu, pohyb aj samostatnosť.
Diagnóza Duchennovej svalovej dystrofie znamená jediné – telo nedokáže vytvárať dôležitú bielkovinu a svaly sa postupne rozpadajú. „Každý deň mu ubúdajú svaly, ktoré sa už neobnovia,“ hovoria rodičia pre portál Donio s tým, že napriek tomu je to chlapček plný radosti – miluje knihy, skladá lego a najšťastnejší je so svojím bratom. O to krutejšie je vedomie, že bez liečby sa jeho stav bude len zhoršovať.
Nádej za milióny
Rodičia sa odmietli zmieriť s tým, že neexistuje riešenie. Vilkov otec Richard začal hľadať možnosti po celom svete. Ako povedal pre Korzár, oslovil odborníkov, študoval medicínske materiály a napokon sa mu podarilo spojiť s tímom špičkových vedcov, ktorí dnes pracujú na špeciálnej génovej terapii priamo pre jeho syna.
Táto liečba by mohla ochorenie zastaviť alebo výrazne spomaliť. Má však jednu zásadnú prekážku – cenu. Celkové náklady sa vyšplhali na takmer štyri milióny eur.
Aj preto na portáli Donio vznikla verejná zbierka. Dobrou správou je, že sa už podarilo dosiahnuť prvý míľnik. Rodina to oznámila s veľkou vďačnosťou, napriek tomu zostáva pred nimi ešte dlhá cesta. Keďže prvé roky života sú pri tomto ochorení kľúčové, čas nehrá v ich prospech.