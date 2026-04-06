VIDEO: Spia v klietkach na pár metroch. Cestovateľ Navrátil ukázal, ako žijú ľudia v ázijskom veľkomeste
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Spia v klietkach na pár metroch. Cestovateľ Navrátil ukázal, ako žijú ľudia v ázijskom veľkomeste

VIDEO: Spia v klietkach na pár metroch. Cestovateľ Navrátil ukázal, ako žijú ľudia v ázijskom veľkomeste

Obyvatelia Hongkongu platia aj za malé izbietky premrštené ceny.

Na jednej strane je honosné ázijské veľkomesto, na druhej realita každodenného života jeho státisícov obyvateľov, ktorí aj za pár metrov štvorcových osobného priestoru platia stovky eur mesačne. Nad kúpou vlastného bytu či domu nikdy ani len neuvažujú.

Klietkový byt

Cestovateľ Martin Navrátil počas cesty po Hongkongu navštívil bývanie typické pre asi 350-tisíc ľudí z takmer 8-miliónového mesta. To sa už nemá ako rozšíriť do veľkosti, tak sa rozširuje do výšky a ľudia sa musia uspokojiť s minimom životného priestoru. „Navštívili sme takzvaný klietkový byt, to znamená, že v malom priestore, ktorý má asi 5x2 metre máte posteľ s klietkou. Voľakedy tu však býval aj druhý a tretí človek,“ vysvetľuje Martin vo videu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj dnes zvykne v rovnakom priestore žiť aj 5 ľudí, ktorí sa ani nemusia poznať, preto si svoje osobné veci pri odchode zamykajú do svojej klietky. Pri šťastí ma nájomník toaletu rovno na svojej izbe, pretože mnohí z týchto klietkových bytov zdieľajú jeden spoločný záchod s ďalšími 80 ľuďmi. Cena takého ubytovania je priemerne 150 eur za mesiac – na kúpu vlastného bývania by potrebovali milióny.

Martin Navrátil
Mohlo by vás zaujímať

Už ste čítali?

