Keď padol na úplné dno, vždy sa mal o koho oprieť. Janko Kroner vedel, že záleží na inom ako na peniazoch

Hádajúci mali na očiach škrabošky a keď pred divákov vyšiel tajný hosť, všetci v publiku začali tlieskať. „Toto bude vážená osobnosť,“ povedal Marcel Forgáč, keď v Inkognite mali uhádnuť meno tajného hosťa. Keď s kolegami uhádli, že pred nimi sedí Janko Kroner, ani jeden z nich neskrýval nadšenie a slzy. Obľúbeného kolegu uvideli prvýkrát po rokoch, počas ktorých bojoval s depresiou.

„Vždy som mal obrovské šťastie na dobrých ľudí. Či už to boli priatelia alebo lekári. Je dôležité, aby človek stretol v živote ľudí, ktorí vedia vycítiť, že sa trápi.“ To sú slová Janka Kronera, ktorý sa v roku 2009 počas boja s depresiou prvýkrát rozhodol prehovoriť o tejto zákernej chorobe. Herec, ktorý 1. júna oslávil 68. narodeniny, mal roky na tvári úsmev, vnútri však prežíval pocity, ktoré si mnohí nedokážeme ani len predstaviť. Prvýkrát ich zažíval po rozpade rodiny, druhýkrát ho depresia pohltila, keď si toho na svoje plecia zobral príliš veľa.

Keď bol chorý, bola nuda

Kronerovci boli odjakživa komediantmi a najlepším bol podľa Jožka Kronera jeho brat Ján. „Otec tvrdil, že brat Janko bol z celej rodiny najtalentovanejší. On aj so Zuzanou dostali dokonca angažmán v divadle v Martine, no nevzali to. Už mali po tri deti a rozhodli sa živiť svoje rodiny inak,“ spomínala pre Plus 7 Dní Zuzana Kronerová, ktorá priznala, že Janko mladší mal po kom zdediť svoj veľký talent.

Janko Kroner bol mladým chlapcom, keď si uvedomil, že ich rodina dokáže niečo, čo ostatní až tak nevedia – zabávať okolie. Doma síce sekal dobrotu, pretože ho nakrátko držali staršie sestry, no v škole bol triednym šašom. „Spolužiaci sa časom zhodli, že keď bol Jano chorý, bola v škole veľká nuda,“ povedal pre SME rodák z Považskej Bystrice, ktorý vyštudoval strojnícku priemyslovku. Nakoniec sa ale po maturite rozhodol pre herectvo, ktoré mal jednoducho v génoch, a tak prebral kronerovskú umeleckú štafetu.

Krehká duša

Na herectvo ho prvýkrát nezobrali, preto išiel na vojnu. Jedného dňa pre vojakov urobil vianočné divadlo a keď videl, ako sa všetci zabávajú a smejú, povedal si, že to s herectvom skúsiť ešte raz. Onedlho ako úspešný herec v divadle stretol aj svoju prvú manželku Adrianu, ktorá vďaka nemu spoznala nielen svet herectva, ale aj krehkú dušu Janka Kronera.

