Dnešní umelci nemajú ani zďaleka taký talent, akým sa pýšil spevák skupiny Queen Freddie Mercury. Nasledujúci experiment to iba potvrdil. Vypočujte si notoricky známu skladbu We Are The Champions, z ktorej niekto odstránil všetky hudobné nástroje, aby ešte lepšie vynikol Freddieho unikátny hlas. Výsledok vám spôsobí zimomriavky po celom tele.