Vedci identifikovali najvyššiu teplotu, v ktorej dokážeme žiť. Všetko závisí od jedného faktora
Hraničnú teplotu sme už raz dosiahli.
Vlny horúčav sú stále častejšie a navyše aj trvajú dlhšie. V istých momentoch sa človek pýta, do akej výšky sa môže teplota vyšplhať, aby sa v takom prostredí dalo žiť a fungovať? Ak ste mladí a zdraví, znesiete toho viac. Ak sa však teplota dostane aj istú úroveň, ani vaše telo si už s tým nebude vedieť poradiť – a vedci sa rozhodli, že zistia, aká teplota to je.
Nie je to len o teplote
Ako informoval portál The Independent, vedci z Pensylvánskej univerzity si na svoj výskum vybrali mladých a zdravých mužov aj ženy, ktorým v laboratórnych podmienkach vyvolávali tepelný stres. Séria experimentov potom ukázala, aká kombinácia teploty a vlhkosti je pre ľudský organizmus skutočne neúnosná.
Každý účastník experimente prehltol telemetrickú tabletku, ktorá monitorovala jeho teplotu vnútri organizmu a potom sa začali voľne pohybovať v komore, kde simulovali bežné denné činnosti ako varenie či jedenie. V komore postupne pridávali nielen na teplote, ale aj na vlhkosti a sledovali, kedy v skutočnosti začne stúpať aj teplota vnútri organizmu.
Kde je limit?
Nad istým limitom už telo nedokáže udržiavať stabilnú telesnú teplotu a pri dlhodobom pobyte v takýchto podmienkach sa môžu prejaviť aj rôzne zdravotné komplikácie. Pri určení maximálnej možnej teploty na život sa vychádza z teploty z tzv. mokrého teplomera, ktorého teplotná nádobka je obalená tkaninou s destilovanou vodou.
Teplota na jeho stupnici vychádza nielen zo samotnej teploty, ale aj vlhkosti. Práve tá je v tomto prípade kľúčová, pretože pri vysokej vlhkosti sa už ľudské telo nedokáže ochladiť odparovaním potu z povrchu tela.
Menej, ako sa čakalo
Štúdia z roku 2010 po prvý raz určila maximálnu možnú kombináciu vhodnú na život.