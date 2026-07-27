Rozlúštili jej recepty z čias prvej republiky. Lahodný kakaový koláč Márie Baťovej je obľúbený aj dnes
Recepty si prepisovala a starostlivo uchovávala.
Bola manželkou podnikateľa Tomáša Baťu, vzdelanou ženou a oporou baťovského impéria. Mária Baťová navyše po sebe zanechala aj zošit s receptami, ktorý ponúka náhľad do prvorepublikovej kuchyne. Zdá sa, že okrem cudzích jazykov vynikala aj v gastronómii a mnohé z jej zápiskov sa zachovali až dodnes.
Tešil sa veľkému úspechu
„Máme zaevidovaných približne 420 rôznych receptov. Celkovo ich je asi 700, Mária Baťová si ich starostlivo prepisovala, takže mnohé sa opakujú... Nájdeme medzi nimi aj recepty zapísané na kúsku kalendára, na klasickom baťovskom bločku alebo na hlavičkovom papieri firmy. Neskôr ich mala vo zvyku prepísať a uchovať v krásnej ucelenej forme,“ vysvetlila pre Český rozhlas Gabriela Culík Končitíková z Nadácie Tomáša Baťu.
Niektoré zápisky bolo nutné preložiť z nemčiny, iné boli napísané v angličtine, francúzštine a niektoré dokonca aj v slovenčine. Popasovali sa s rukopisom, ktorý sa často ťažko čítal a s prekladom pomáhala aj cukrárka a kuchárka z Nemecka, ktorá zápisky musela doslova rozlúštiť.
V nadácii recepty pri spisovaní aj testovali a výnimkou nebol ani tento. „Dnes vyberieme dezert, ktorý nám pri testovaní jej receptov chutil asi najviac. Bol naozaj veľmi obľúbený, kakaový koláč sa tešil veľkému úspechu,“ prezradila Končitíková.