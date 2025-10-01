Slovenský folklór si podmanil svet. Šarišan si v Južnej Kórei vytancoval ocenenie, ktoré prepísalo históriu - Dobré noviny
Slovenský folklór si podmanil svet. Šarišan si v Južnej Kórei vytancoval ocenenie, ktoré prepísalo históriu
Slovenský folklór si podmanil svet. Šarišan si v Južnej Kórei vytancoval ocenenie, ktoré prepísalo históriu

— Foto: Facebook/Folklórny Súbor Šarišan

Historický moment pre Slovensko.

Slovenské piesne a tance si našli fanúšikov aj tisíce kilometrov od domova. Folklórny súbor Šarišan z Prešova v Južnej Kórei nadchol divákov aj porotu a vytancoval si cenu, akú ešte žiadny slovenský súbor nezískal. Z prestížneho Cheonan World Dance Festival si odniesol Grand Prize – najvyššie ocenenie podujatia.

Historický úspech v Kórei

Ako informuje Šarišan na sociálnej sieti, festival sa konal od 24. do 28. septembra a patrí medzi najväčšie tanečné súťaže na svete. Tento rok sa ho zúčastnilo 24 súborov z 23 krajín – medzi nimi napríklad z Indie, Francúzskej Polynézie, Poľska, Čile či Mexika. Súbory predviedli svoje choreografie v troch kolách, pričom do finále sa dostalo len deväť najlepších.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/661695417011636/

Medzi nimi nechýbal ani Šarišan, ktorý nakoniec dokázal, že slovenský folklór patrí medzi svetovú špičku.

Cena, ktorá priniesla Slovensku hrdosť

Získať Grand Prize sa počas 21. ročníkov zatiaľ nepodarilo žiadnemu slovenskému súboru. Šarišan sa tak zapísal do histórie a zároveň priniesol obrovskú hrdosť celému Slovensku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1148104847259189

„Je to pre nás obrovská česť, nesmierna radosť a hrdosť. Nielen pre nás, ale aj pre celé Slovensko,“ uviedli zástupcovia súboru na sociálnej sieti.

Prečítajte si tiež: Obrovský úspech pre Slovensko! Marián porazil takmer 200 mladých fyzikov a stal sa najlepším v Európe

