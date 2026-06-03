Česi mu na internáte kradli päťkorunové mlieko od mamy. Slávny mladík vždy bránil šikanovaných - Dobré noviny
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Česi mu na internáte kradli päťkorunové mlieko od mamy. Slávny mladík vždy bránil šikanovaných
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Česi mu na internáte kradli päťkorunové mlieko od mamy. Slávny mladík vždy bránil šikanovaných

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Facebook/R.P.

Kryl chrbát slabším a tých, ktorí im ubližovali, vedel vždy odrovnať.

Mama bola žeriavnička, otec sústružník a mladík z fotografie sa narodil v Ilave, v pôrodnici, ktorá stála hneď vedľa väznice. Keď odišiel študovať do Česka, na internáte sa musel schovávať pred jedným rovesníkom. Ten totiž zistil, že mu mama posiela balíky s jedlom a pri každom stretnutí vyzvedal, čo dobré dostal. Mladík preto mamine rezne radšej potajomky vyjedal na medziposchodí, a keď na schodoch náhodou niekoho začul, rýchlo utiekol.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/R.P.

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