Česi mu na internáte kradli päťkorunové mlieko od mamy. Slávny mladík vždy bránil šikanovaných
Kryl chrbát slabším a tých, ktorí im ubližovali, vedel vždy odrovnať.
Mama bola žeriavnička, otec sústružník a mladík z fotografie sa narodil v Ilave, v pôrodnici, ktorá stála hneď vedľa väznice. Keď odišiel študovať do Česka, na internáte sa musel schovávať pred jedným rovesníkom. Ten totiž zistil, že mu mama posiela balíky s jedlom a pri každom stretnutí vyzvedal, čo dobré dostal. Mladík preto mamine rezne radšej potajomky vyjedal na medziposchodí, a keď na schodoch náhodou niekoho začul, rýchlo utiekol.