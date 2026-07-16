Vyrieši problém s prebytočnou úrodou. Pycov cuketový krém je výborný s vajíčkom aj na studeno
Známy moderátor polievku podáva so špeciálnymi plackami.
Cuketových receptov nie je nikdy dosť, veď o prebytkoch tejto zeleniny už kolujú po internete aj vtipné videá. Slováci sa o úrodu delia so susedmi, vymieňajú si ju v rodine, nosia do práce alebo ju radi ponúknu komukoľvek, kto ju príjme. A keďže sa sezóna opäť rozbieha, so svojím tipom, ako cukety chutne zužitkovať, prišiel aj Martin „Pyco“ Rausch.
Počas leta osvieži aj na studeno
Všetci ho poznajú ako moderátora, no varenie je dnes oveľa väčšou súčasťou jeho života. „Začalo to, keď som mal pocit, že ma práca príliš stresovala. Bol som veľmi mladý, bolo mi jedno, koľko spím, čo zjem, fičal som na rôznych donáškach, z čoho mi nebolo zrovna najpríjemnejšie a po čase som zistil, že najdôležitejšie je variť si vlastné jedlá. Veľa som sedel, málo som športoval a pribúdajúcimi rokmi som dospel k tomu, že si začnem aktívne variť, aby som mal kontrolu nad tým, čo si dám do úst a z akých surovín to pripravím,“ prezradil v podcaste Chutný.
Dnes má naplno rozbehnutú gurmánsku kariéru a o recepty sa delí nielen prostredníctvom kuchárskych kníh, ale aj online. Nedávno k nim pribudol tento sezónny tip, ktorý sa v najbližšom čase určite bude hodiť mnohým Slovákom.
„Osviežujúca polievka s mini plackami. Ochutnaj krém s jemnou chuťou cukety a nádychom mäty, ktorý počas leta osvieži aj na studeno. Do porcie pridaj pošírované vajíčko, nadrvenú fetu, lyžicu jogurtu alebo strúhaný tvrdý syr,“ odporučil obľúbený foodbloger na svojom Instagrame.