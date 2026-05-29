Išla sa vydať do Talianska, ale po troch dňoch ju opustil. Peťa Polnišová vyžila z troch eur na týždeň
Pre kučeravého dobráka opustila domov.
„Za všetkým hľadaj ženu,“ hovorí sa. V prípade Petry Polnišovej by však pokojne mohlo platiť aj opačné pravidlo. Po vysokej škole si zbalila pár vecí, odišla do Talianska za veľkou láskou a verila, že práve tam ju čaká spoločná budúcnosť. Namiesto romantického filmu však prišli kopačky po troch dňoch, život s tromi eurami na týždeň aj tvrdá škola samostatnosti.
Nezačala fetovať
Petra Polnišová mala len 18 rokov, keď prvýkrát odišla z domu do veľkého sveta. Vo Veľkej Británii sa učila angličtinu, zarábala si ako opatrovateľka a mala pocit, že môže všetko. „Sama sa čudujem, že som to ustála a nezačala fetovať (smiech). Pohybovala som sa v rôznej spoločnosti,“ prezradila kedysi pre denník SME. Ani po tom, čo v Bratislave vyštudovala bábkarinu, sa na Slovensku neohriala dlho.
„Bolo tu niekoľko bábkových divadiel, to bratislavské štátne v tom čase neprijímalo žiadneho mladého človeka, kvalitné Teatro Tatro malo svojich ľudí. Pracovať v Banskej Bystrici som si nevedela ako Bratislavčanka predstaviť. Takže som odišla do Talianska, lebo som sa potrebovala vyvetrať zo skepsy,“ spomínala si herečka, ktorá si podľa jej slov zabalila svojich „päť sliviek“ a išla do cudziny na skusy. Mnohí ju dnes za túto odvahu obdivujú, no ona priznala, že za jej odchodom nebola vznešená motivácia, aby sa stala slávnou talianskou herečkou.
Kopačky po troch dňoch
„Za všetkým hľadaj chlapa,“ prezradila v podcaste 20-tisíc míľ pod humorom Petra Polnišová, ktorá prišla do Talianska s pocitom, že sa ide vydávať.