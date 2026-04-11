Keď po 56 rokoch našiel uneseného brata, uveril v nebo. Igor Kmeťo starší splnil mamine posledné želanie
Hudobník tuší, kto stál za hrozným činom.
„Bol som súčasťou nespútanej svorky bratov Kmeťovcov, ktorú jeden z nás za zvláštnych okolností opustil. Od toho dňa už nič nebolo také ako predtým. Vitajte v mojom svete – toto je môj príbeh.“ Takto začína nová kniha Igora Kmeťa staršieho, ktorý sa rozhodol prehovoriť úplne o všetkom - aj o tom, ako uniesli jeho päťročného bračeka Zdenka.
Kde je Zdenko?
Štyria bratia Kmeťovci sa v jeden augustový deň roku 1960 hrali v parku len pár krokov od domu na Klariskej ulici. Mama varila obed, otec bol v práci a nič nenasvedčovalo tomu, že sa ich život o pár minút nenávratne zmení. Keď ich mama zavolala z okna, traja bratia sa rozbehli domov. Jeden chýbal. „Kde je Zdenko?“ zaznela otázka, ktorá v ten moment rozdelila ich svet na dve časti – na to, čo bolo predtým a na to, čo prišlo potom.
Najstarší brat Peter sa rozbehol späť do parku, no vrátil sa s vetou, ktorá sa rodine navždy vryla do pamäti: „Nenašiel som ho.“ Malý päťročný chlapec sa stratil bez stopy. Naposledy ho videli s kukuricou v ruke, potom akoby sa prepadol pod zem. Mama ho hľadala v uliciach, v parku, pýtala sa susedov aj detí. Nikto nič nevidel, nikto nič nevedel. Keď sa otec vrátil z práce, pochopil, že ide o niečo vážne. Nasledovalo oznámenie na polícii, výsluchy, pátranie, nádej, ktorá sa každým dňom menila na bezmocnosť.
„Mysleli sme si, že Zdenka uniesli nejakí cudzinci. Dlho sme ho hľadali aj cez Červený kríž. Bezvýsledne! Mama sa psychicky zrútila, liečila sa niekoľko rokov. Neistota, čo sa stalo s jej synom, ju ničila čoraz viac. Siahla na dno svojich síl a nevedela nájsť cestu späť. Ako by mohla? Naviac, hoci o tom ešte nevedela, bola tehotná!“ uviedol v knihe Igor Kmeťo starší.
Nájdite ho, on žije!
Najhoršie nebolo ani to, že nevedeli, čo sa stalo, ale to, že nevedeli, či ich syn žije. Otec chodieval identifikovať deti, keď sa objavila čo i len malá stopa. Zakaždým odchádzal z domu s nádejou a vracal sa sklamaný. U Kmeťovcov napriek všetkému nádej nikdy nezomrela. „Mama stále verila, že Zdenko sa raz nájde,“ spomínal Igor. Ešte aj keď pani Kmeťová umierala, vyslovila svoje posledné želanie: „Nájdite Zdenka, on žije!“ V tej chvíli to znelo ako zúfalé prianie matky, ktorá sa nikdy nezmierila so stratou. Nikto netušil, že jej slová sa jedného dňa ukážu ako pravdivé.