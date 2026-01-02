VIDEO: Všimli ste si ten detail? Backstreet Boys natočili videoklip k 26-ročnému hitu, z chlapcov sú muži
Pesnička z roku 1999 má nový šat určený na dnešnú dobu.
Neuveriteľných 26 rokov prešlo od chvíle, čo milióny fanúšikov po celom svete spievalo I want it that way spoločne so skupinou Backstreet Boys. Tí svoj pôvodný videoklip natáčali v priestoroch letiska a k lietadlám sa vrátili aj desaťročia po tom. „Naozaj sme cítili tú nostalgiu za rokom 1999, keď sme stáli pred lietadlom v hangári v čisto bielom oblečení," povedali členovia skupiny svojim fanúšikom o tom, čo ich viedlo k opätovnému natočeniu videa.
Samotné natáčanie trvalo dva dni, kým sa podarilo dostať výsledný záber. Klip totiž nemá jediný strih. „Myslíme, že sa to podarilo magicky," dodali. Okrem toho, že chlapci z lámačov dievčenských sŕdc vyrástli na zrelých mužov a otcov, video zaujme aj jedným technickým detailom. Natáčal sa vo vertikálnej podobe, teda plne prispôsobenej pozeraniu na mobilom telefóne - na čo skutočne v roku 1999 nikto ani nepomyslel.
Backstreet Boys v budúcom roku chystajú veľkolepý nostalgický návrat na scénu, keď odohrajú hneď niekoľko koncertov v Nemecku. Práve táto krajina bola v ich kariére zlomová. Úspech v nemeckých hitparádach sa pred 30 rokmi šíril postupne do celého sveta.