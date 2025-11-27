Dcéru Márie Čírovej ľudia prvýkrát počuli spievať a bol to zážitok. VIDEO z ich duetu vám pohladí dušu - Dobré noviny
Dcéru Márie Čírovej ľudia prvýkrát počuli spievať a bol to zážitok. VIDEO z ich duetu vám pohladí dušu

Spoločné vystúpenie mohli vidieť diváci Dvojky.

Predstavenie, ktoré sa len tak nevidí - na javisku sa totiž počas jedného momentu objavila takmer celá známa rodina. Divákom Dvojky sa počas udeľovania Cien za vedu a techniku naskytol unikátny zážitok. Speváčka Mária Čírová zaspievala pesničku Balada o poľných vtákoch od Mira Žbirku spoločne s dcérou Zoe. Na pódiu ich pritom hudobne sprevádzal manžel Marián Kachút.

Video z ich vystúpenia sa už medzičasom stalo virálne na sociálnych sieťach. Divákom vyrazil dych hlavne spev Zoe, keďže ju väčšina počul spievať len po prvýkrát. Na prvý pohľad aj počutie je jasné, že toho po mame zdedila dosť!

