Je taká dobrá, že sa o ňu bili dve krajiny. Pochúťka od Romana Paulusa zmizne zo stola skôr ako čipsy
Dá sa pripraviť zo sušených paradajok, z červenej repy aj z pečenej papriky.
Plný živín, zdravý a fit. Hummus je skvelou voľbou na zdravé maškrtenie aj ľahkú, no výživnú večeru. Vedeli ste však, že jeho história je oveľa dramatickejšia, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať? Libanon a Izrael sa o pôvod tejto pochúťky sporili tak intenzívne, že ich konflikt dokonca dostal aj názov – hummusová vojna.
Zmizne skôr ako čipsy
Bez ohľadu na to, kde má obľúbená cícerová nátierka skutočné korene, ostáva faktom, že jej konzumácia je aj u nás už roky veľmi populárna. Dá sa totiž jesť na raňajky, len tak počas dňa namiesto vysokospracovaných sladkostí, večer pri televízore alebo poslúži ako pohostenie na oslavách.
Jej najlepšou verziou je, prirodzene, tá najpoctivejšia – domáca. Potvrdil to aj šéfkuchár Roman Paulus, ktorý sa o svoj recept podelil s fanúšikmi na Instagrame a pripomenul, že nemusí ísť len o nátierku na chlieb, ale môžete ju jesť aj samotnú alebo si do nej namáčať čerstvú zeleninu.
„Dip, ktorý zmizne skôr ako čipsy. Hľadáte zdravšiu verziu maškrtenia? Domáci cícerový hummus je krémový, voňavý a hotový behom chvíľky. Navyše ho môžete ľahko obmeniť – pristanú mu sušené paradajky, červená repa aj pečená paprika. Skvelé ako party pohostenie alebo ako super výživná večera,“ poradil obľúbený šéfkuchár.