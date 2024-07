Z vášho jedla urobí veľkú dobrotu. Paradajková omáčka šéfkuchára Paulusa sa hodí úplne na všetko

Na svojich sociálnych sieťach pravidelne zdieľa tipy a svoje dlhoročné skúsenosti. Roman Paulus vždy chcel byť kuchárom, ako povedal pre portál Extra, tá práca sa mu jednoducho páčila. Získal niekoľko michelinských hviezd a verejnosť si ho obľúbila aj vďaka pôsobeniu v kampani jedného z obchodov. Ešte ani nenastúpil na základnú školu a v hlave mal jasnú predstavu.

V šestnástich za hranice

„Pozeral som sa na to, ako varí mamička a babička a už vtedy som povedal, že by to mohlo byť niečo pre mňa,“ prezradil pre CENTRUM NEWS. Už v šestnástich odišiel do zahraničia, aby sa mohol učiť od tých najlepších. Pôsobil v Rakúsku, Londýne, v Ríme či v Prahe a svoje rady nepredáva len na lekciách, ale aj všetkým svojim fanúšikom na internete.

„Tento jednoduchý recept je raz-dva hotový a urobí z vášho jedla veľkú dobrotu,“ opisuje jeden z posledných chutných receptov, o ktoré sa podelil. Ďalej tvrdí, že jeho paradajkovú omáčku jednoducho musíte vyskúšať. „Hodí sa úplne na všetko, najčastejšie ju využijete pri príprave cestovín,“ objasňuje šéfkuchár a píše, že ju môžete použiť i na „obed napríklad s plnenými raviolami alebo na lahodné lazane“.

Paradajková omáčka Romana Paulusa: