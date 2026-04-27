Základ každého dobrého jedla je jedna vec. Grilované kura podľa Pohlreicha si dokáže pripraviť každý
Známy šéfkuchár na varenie pod holým nebom nedá dopustiť.
Pre ostatných varí rád, no za skutočný symbol slobody považuje grilovanie. Šéfkuchár Zdeněk Pohlreich nedá dopustiť na víkendové dopoludnia strávené na záhradke v spoločnosti tých najbližších. Chvíle vonku si nevie vynachváliť a svedčí o tom aj fakt, že umeniu varenia na grile venoval už nejednu svoju kuchársku knihu.
Na grile pripraví takmer všetko
„Variť na grile, to je pre mňa symbol voľnosti, sviežosti a stretávania sa s tými, ktorých mám rád. Hádam, že v tom nie som sám. Grilovanie milujeme všetci, niet divu – byť vonku je jednoducho fajn,“ vysvetlil v úvode svojej knihy s názvom Na grilu známy šéfkuchár.
Podľa neho sa týmto spôsobom dá pripraviť prakticky všetko a gril s vlastným plameňom je v konečnom dôsledku vlastne ďalšou funkčnou kuchyňou. Najdôležitejšie je však nezabúdať na to, čo tvorí základ každého dobrého jedla.
„Kvalitné a dobré suroviny, to je základ. Lenže to niečo stojí,“ skonštatoval Pohlreich v rozhovore pre Prima Fresh a vo svojej ďalšej kuchárskej knihe sa zároveň podelil aj o jednoduchý, no mimoriadne chutný recept na kura na pive, ktoré pripravíte zo surovín, aké máte bežne doma.