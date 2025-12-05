Varil už aj vo vychýrenej kodanskej reštaurácii. Šimon Kán pripravuje kváskový chlieb inak ako ostatní - Dobré noviny
Varil už aj vo vychýrenej kodanskej reštaurácii. Šimon Kán pripravuje kváskový chlieb inak ako ostatní
Mario Cimarro / Bronislava Gregušová

Sestra Broni Gregušovej: Bola dobitá a oskalpovaná. Keď uvidíte fotky, ľutovať násilníka Cimarra nebudete

Jakub Švec v seriáli Sľub.

Keď padol na dno, zakročil Ľuboš Kostelný. Jakub Švec porazil temnotu a život má vo vlastných rukách

Varil už aj vo vychýrenej kodanskej reštaurácii. Šimon Kán pripravuje kváskový chlieb inak ako ostatní

Šimon Kán a jeho kváskový chlieb.
Šimon Kán a jeho kváskový chlieb. — Foto: Instagram/simonkan_

Mladý kuchár venuje okrem varenia veľa času aj strihaniu a úprave videí.

Začal variť kvôli vlastnému zdraviu a získal si tým tisíce fanúšikov. Talentovaný Šimon Kán, ktorého zručnosti oceňujú aj starší a skúsenejší kuchári, skromne tvrdí, že má pred sebou ešte dlhú cestu. To, čo robí dnes, ho však baví zo všetkého najviac a ak by sa v budúcnosti naskytla príležitosť, bol by rád, keby jeho jedlá mohli ochutnávať aj ostatní.

Učí sa od najlepších

Šimon začal variť, keď mal 15 rokov, a za dva roky si vybudoval silnú komunitu, ktorú pravidelne inšpiruje svojimi receptami. Učil sa hlavne z videí, ale tiež metódou pokus-omyl a cenné skúsenosti doteraz zbiera od tých najlepších - napríklad na stáži vo vychýrenej kodanskej reštaurácii Geranium.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Šimon Kán (@simonkan_)

„Sous chef (zástupca šéfkuchára) je Čech. Napísal mi asi začiatkom roka, že ma sleduje na Instagrame a pýtal sa, či nechodím na stáže. Poradil mi, že ak chcem, mám im skúsiť napísať. V januári som tam napísal, asi v polke marca som dostal naspäť mail, že môžem prísť,“ vysvetlil vo Fun Radiu.

Okrem varenia venuje Šimon veľa času aj strihaniu a úprave videí, ktoré následne uverejňuje na sociálnych sieťach a tam si získavajú zaslúžené uznanie. Inak tomu nebolo ani pri jeho recepte na kváskový chlieb. „Je naňho veľa rôznych receptov, ja vám ukážem môj,“ povedal na úvod.

Kváskový chlieb podľa Šimona Kána:

