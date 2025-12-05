Varil už aj vo vychýrenej kodanskej reštaurácii. Šimon Kán pripravuje kváskový chlieb inak ako ostatní
Mladý kuchár venuje okrem varenia veľa času aj strihaniu a úprave videí.
Začal variť kvôli vlastnému zdraviu a získal si tým tisíce fanúšikov. Talentovaný Šimon Kán, ktorého zručnosti oceňujú aj starší a skúsenejší kuchári, skromne tvrdí, že má pred sebou ešte dlhú cestu. To, čo robí dnes, ho však baví zo všetkého najviac a ak by sa v budúcnosti naskytla príležitosť, bol by rád, keby jeho jedlá mohli ochutnávať aj ostatní.
Učí sa od najlepších
Šimon začal variť, keď mal 15 rokov, a za dva roky si vybudoval silnú komunitu, ktorú pravidelne inšpiruje svojimi receptami. Učil sa hlavne z videí, ale tiež metódou pokus-omyl a cenné skúsenosti doteraz zbiera od tých najlepších - napríklad na stáži vo vychýrenej kodanskej reštaurácii Geranium.
„Sous chef (zástupca šéfkuchára) je Čech. Napísal mi asi začiatkom roka, že ma sleduje na Instagrame a pýtal sa, či nechodím na stáže. Poradil mi, že ak chcem, mám im skúsiť napísať. V januári som tam napísal, asi v polke marca som dostal naspäť mail, že môžem prísť,“ vysvetlil vo Fun Radiu.
Okrem varenia venuje Šimon veľa času aj strihaniu a úprave videí, ktoré následne uverejňuje na sociálnych sieťach a tam si získavajú zaslúžené uznanie. Inak tomu nebolo ani pri jeho recepte na kváskový chlieb. „Je naňho veľa rôznych receptov, ja vám ukážem môj,“ povedal na úvod.