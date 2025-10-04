Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Ľubo Roman / Spolu s Janou Belákovou vo filme Slnko v sieti (1962)

Aj keď bol ministrom, na jej obedy musel chodiť. Ľubo Roman prežil 51 rokov s netypickou Slovenkou Ines

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Karin Majtánová.

Keď sa zaľúbila do Reichela, bola hluchá a slepá. Karin Majtánová najväčšiu lásku života nikdy neoľutovala

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

SLEDUJE NÁS 207 289 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Braňo Mojsej so synom.
Braňo Mojsej so synom. — Foto: Facebook - Brano Mojsej

Keď sa rozplakal, láska, ktorú cítil, bola obrovská.

„Každý závislý vie, že pri jednom to neostane,“ povedal otvorene v podcaste Pod kožu s Richardom Braňo Mojsej. Jeho cesta začala nevinným dúškom jahodového vína na strednej škole netušiac, že toto rozhodnutie ho raz dovedie až na psychiatriu, kde sa ocitne v sieťkovanej posteli bez schopnosti čeliť vlastnému životu. A predsa práve láska k synovi Brankovi ho prebudila k triezvosti a dvakrát mu dala šancu na nový život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Brano Mojsej (@brano.mojsej)

Jahodové víno za 21 Kčs

Bol prvák na strednej škole, mal 15 rokov a jeho najväčším problémom v tom čase bolo, že nevedel osloviť dievčatá. „Zrazu mi niekto poradil, že daj si trochu vína a tá tréma prejde. Tak som to vyskúšal. Kúpil som si jahodové víno za 21 Kčs, presne si to pamätám. A zrazu som bol smelý,“ spomínal na svoj prvý kontakt s alkoholom. „Na druhý deň som bol ale zase na bode mrazu a nevedel som komunikovať tak ako včera, tak som si nalial ešte to víno. Vtedy to ale išlo zo mňa všetko von, lebo organizmus na alkohol nebol zvyknutý,“ vysvetľoval Braňo Mojsej. Možno by to bol aj na dlho jeho posledný styk s alkoholom, keby sa nedostal do partie, kde bola kolujúca fľaška vína ako lepidlo skupiny.

Prečítajte si tiež: Keď na sexuologických dňoch stretla Braňa, manžel sa musel pobaliť. Nora Kabrheľová dnes žije iný luxus

„Dal som si po troške a zase prišla tá sila a sebavedomie. Takto som po alkohole začal nepravidelne siahať a začal som cítiť, že na niektoré veci, ktoré ma ťažia, dokážem vďaka tomu zabúdať,“ spomínal na časy, keď sa rozvádzali jeho rodičia a prišiel o milovanú babičku. „Za rok a pol som sa dostal k tvrdej závislosti. Malo to veľmi rýchly spád. Sedemnásťročný človek, tretiak na strednej škole,“ opisoval momenty, keď bez ranného dúška nedokázal začať deň. O tom, že by trpel nejakou závislosťou, ani len netušil – v socialistickom Československu sa totiž žiadna osveta nerobila a imidž krajiny bol podľa Braňa ten, že „všetci sú zdraví a psychiatrické ochorenia neexistujú“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10235672151889360&set=pb.1383933421.-2207520000&type=3

Zamrežovaná posteľ

Braňo ako zázrakom zmaturoval a nastúpil na vojenskú službu, z ktorej si pamätal možno rok, hoci tam strávil vyše dvoch rokov. „Bol som naliaty v liehu,“ povedal otvorene. Z vojenskej služby odišiel v takom stave kolapsu, až skončil na akútnom psychiatrickom oddelení v zamrežovanej posteli. „Nechcel som sa stretnúť sám so sebou, ale keď som sa zobudil v tej sieťkovanej posteli, prebudil som sa,“ spomínal na hodiny prvej triezvosti, keď si ako 21-ročný začal uvedomovať, že taký život už žiť nechce. „Som tu prvý aj poslednýkrát,“ hovoril si vtedy Braňo. No na psychiatriu sa vrátiť niekoľkokrát a to najväčšie prebudenie prišlo, keď bol už otcom ročného syna.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.