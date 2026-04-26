Obed má hotový za 15 minút. Surová dcérka svojím expresným tipom nadchla milovníkov štipľavého
V jednoduchom recepte dominuje chuť zázvoru a karí.
Nikoleta Kováč je vegánka a pod umeleckým menom Surová dcérka vydala už niekoľko kuchárskych kníh. Klasickými slovenskými receptami pretvorenými do vegánskej podoby dokazuje, že aj pri tomto životnom štýle sa dá variť mimoriadne chutne a zdravo. Neinšpiruje nimi len tých, ktorí ho vyznávajú, ale aj tých, ktorí si chcú počas týždňa dopriať prestávku od ťažkých jedál.
Stačí pár minút a obed je na stole
„Recepty ponechávam čo najviac tradičné, aby to človeku doma stále chutilo ako od babičky či mamy. Pre mňa sú tie moje recepty modernizáciou v tom, že sú bez živočíšnych zložiek, ale stále si zároveň zachovávajú aj tradičnosť slovenskej kuchyne, aby tu boli aj pre nás, čo mäso nejeme,“ vysvetlila pre Aktuality.
Okrem kuchárskych kníh inšpiruje tipmi spoza sporáka aj na sociálnych sieťach a keď nedávno odštartovala sériu krátkych videí s jedlami, ktoré sa dajú pripraviť v priebehu niekoľkých minút, mnohých tým nadchla.
„Uvarte si so mnou obed - karí fazuľa za 15 minút. V tejto sérii vám chcem ukázať čo si varím, keď chcem jesť rýchlo. Takže je to jednoduchšie video, ktoré natáčam len na telefón, kým varím,“ vysvetlila Nikoleta vo svojom videorecepte na Instagrame.