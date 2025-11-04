Berie si ho aj do práce. Rýchly šalát od Moniky Hilmerovej je ľahký, zdravý a poteší celú rodinu
Základom tohto jedla sú kvalitné suroviny.
Herečka Monika Hilmerová doma nevarí sama, v kuchyni sa často ocitá spolu s manželom, ktorý sa vareniu nevyhýba, a ona si rozhodne nemyslí, že by príprava jedla mala byť výlučne ženskou záležitosťou. Obľúbená umelkyňa však pri hrncoch stojí rada a dokáže si tu po náročnom dni aj plnohodnotne oddýchnuť.
Postupne si varenie obľúbila
„Aj keď mi Jaro hovorí, veď teraz máš voľno, oddýchni si, nestoj pri hrncoch, tak odpovedám, ja to chcem, pretože ma to baví, rada varím. Varím jednoduché klasické jedlá, kuchyňu našich mám,“ vysvetlila Monika Hilmerová v rozhovore pre Varechu a zároveň dodala, že sa doma stravujú naozaj pestro.
Ako dieťa pritom s jedlom skôr bojovala, keďže trpela chorobným nechutenstvom, ktoré spôsobovalo vrásky na čele aj jej rodičom. Postupom času si však aj napriek tomu dokázala k vareniu nájsť cestu a to najmä vďaka tomu, že ju mama do ničoho nenútila. Verila, že sa jej dcéra všetko naučí, keď to bude potrebovať – a presne tak sa aj stalo.
Jeden zo svojich kulinárskych nápadov známa herečka nedávno zdieľala aj na Instagrame, kde zaujal viac než osemtisíc fanúšikov. „Ľahký, zdravý šalát poteší celú rodinu. Beriem si ho aj do práce,“ hovorí vo svojom videorecepte.