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Smiešne jednoduchý recept, hodí sa ku všetkému. Uhorkovému šalátu Surovej dcérky kraľuje štipľavá bodka
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Smiešne jednoduchý recept, hodí sa ku všetkému. Uhorkovému šalátu Surovej dcérky kraľuje štipľavá bodka

Toto je moja letná uhorková závislosť, prezradila foodblogerka.

Keď začínala s blogovaním, o influenceroch sa ešte veľa nehovorilo a všetko, čo zdieľala, bolo len pre úzky okruh ľudí. Nikoleta Kováčová, ktorú dnes mnohí poznajú ako Surovú dcérku, si však napokon svojimi receptami získala široké publikum a už roky inšpiruje každého, kto miluje pestrú stravu.

Každé jedlo len pozdvihne

„Keď sme začínali, mala som len facebookovú stránku, všetky fotky som dávala len tam. Až potom prišiel blog, kde som začala písať aj texty. Začínali sme pri receptoch a jednoduchších videách,“ prezradila Nikoleta v rozhovore pre SME.

Foto: Facebook/Surová dcérka

Zo Surovej dcérky sa postupne stala značka a dnes má na svojom konte už niekoľko kuchárskych kníh. O svoje recepty sa však stále delí aj na sociálnych sieťach a tento sezónny je na teplé letné dni ako stvorený. Jeho príprava zaberie len pár minút a skvele doplní chutný obed či večeru.

Pamela Anderson a jej zavárané uhorky.
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„Toto je moja letná uhorková závislosť. Je to smiešne jednoduchý recept, ktorý sa hodí ku všetkému a jeho chuti prepadnete. Ak si pripravujete len opečené tofu a ryžu, takýto šalát jedlo absolútne pozdvihne,“ napísala známa foodblogerka k svojmu videoreceptu.

Uhorkový šalát Surovej dcérky:

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