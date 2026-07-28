Tieto potraviny nepatria do chladničky ani počas leta. Jednu z nich tam dáva takmer každý z nás
Niektoré položky v zozname vás možno prekvapia.
Teplé letné dni priam volajú po niečom osviežujúcom. V chladničkách preto momentálne skladujeme oveľa viac vecí než zvyčajne – od sódy a sladených nápojov cez ovocie či zeleninu až po mnohé iné suroviny. Vedeli ste však, že niektoré z týchto potravín do chladu nepatria a nízke teploty ich skôr ničia?
5. Paradajky
Dať si na raňajky chrumkavé paradajky, ktoré deň predtým ešte viseli v záhrade, je síce idylické, no ak ich skladujete v chladničke, možno sa o mnohé oberáte. „Sú pomerne citlivé, chladnička môže ovplyvniť ich štruktúru aj chuť. Ale keď už sú tak akurát zrelé, je dobré uložiť ich tam – predĺži to trvanlivosť a zabránite tomu, aby sa začali kaziť,“ vysvetlil pre The Guardian Gabriel Bray z britskej potravinárskej konzultačnej spoločnosti.
4. Banány
Problémom môže byť aj skladovanie banánov. Chlad totiž spôsobuje, že im šupka zošedne. Ak vám to neprekáža a chcete, aby ovocie vydržalo o deň či dva dlhšie, pokojne ich uložte do chladničky. Inak je lepšie nechať ich položené na kuchynskej linke.
3. Avokádo
„Ak ich necháte v chladničke, dobre nedozrejú. Najlepšie je mať ich vonku,“ myslí si Kate Hallová, ktorá sa venuje plytvaniu potravín v domácnostiach. Ak avokádo potrebujete uskladniť rozkrojené, stačí ho zabaliť do potravinárskej fólie alebo uzavrieť do plastovej nádoby a aby ste predišli nepríjemnému hnednutiu a oxidácii, je dobré dužinu najskôr pokvapkať citrónovou šťavou.