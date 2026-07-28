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Tieto potraviny nepatria do chladničky ani počas leta. Jednu z nich tam dáva takmer každý z nás
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Tieto potraviny nepatria do chladničky ani počas leta. Jednu z nich tam dáva takmer každý z nás

Niektoré položky v zozname vás možno prekvapia.

Teplé letné dni priam volajú po niečom osviežujúcom. V chladničkách preto momentálne skladujeme oveľa viac vecí než zvyčajne – od sódy a sladených nápojov cez ovocie či zeleninu až po mnohé iné suroviny. Vedeli ste však, že niektoré z týchto potravín do chladu nepatria a nízke teploty ich skôr ničia?

Ilustračné foto
Ilustračné foto Foto: Magnific/chandlervid85

5. Paradajky

Dať si na raňajky chrumkavé paradajky, ktoré deň predtým ešte viseli v záhrade, je síce idylické, no ak ich skladujete v chladničke, možno sa o mnohé oberáte. „Sú pomerne citlivé, chladnička môže ovplyvniť ich štruktúru aj chuť. Ale keď už sú tak akurát zrelé, je dobré uložiť ich tam – predĺži to trvanlivosť a zabránite tomu, aby sa začali kaziť,“ vysvetlil pre The Guardian Gabriel Bray z britskej potravinárskej konzultačnej spoločnosti.

4. Banány

Problémom môže byť aj skladovanie banánov. Chlad totiž spôsobuje, že im šupka zošedne. Ak vám to neprekáža a chcete, aby ovocie vydržalo o deň či dva dlhšie, pokojne ich uložte do chladničky. Inak je lepšie nechať ich položené na kuchynskej linke.

Ilustračné foto
Ilustračné foto Foto: Magnific/pvproductions

3. Avokádo

„Ak ich necháte v chladničke, dobre nedozrejú. Najlepšie je mať ich vonku,“ myslí si Kate Hallová, ktorá sa venuje plytvaniu potravín v domácnostiach. Ak avokádo potrebujete uskladniť rozkrojené, stačí ho zabaliť do potravinárskej fólie alebo uzavrieť do plastovej nádoby a aby ste predišli nepríjemnému hnednutiu a oxidácii, je dobré dužinu najskôr pokvapkať citrónovou šťavou.

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