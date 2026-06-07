Čokoláda nesmrteľnosti neobsahuje mlieko, cukor ani pridané tuky. Pod Zoborom experimentovali celé roky
Slovenskí vedci prišli s netradičnou pochúťkou.
Mnohí si čokoládu doprajú bez výčitiek, iní ju zo svojho jedálnička radšej vynechávajú. Vedci z Nitry teraz prišli s nápadom, ktorý môže osloviť obe skupiny. Vytvorili totiž netradičnú čokoládu, do ktorej pridali medicinálne huby prezývané aj „huby nesmrteľnosti“.
Na prvý pohľad vyzerá ako bežná tabuľka čokolády. Za jej výrobou sa však skrývajú roky experimentovania a práce v laboratóriách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ako uvádza portál TnLive.sk, vedci spojili kakaové bôby s hubami, ktoré sú známe obsahom biologicky aktívnych látok.
Tajomstvo receptúry
„Sú špecifické svojím obsahom biologicky aktívnych látok, najmä betaglukánov,“ vysvetlila Adriana Kolesárová, riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Výskumníci podľa jej slov pracovali na receptúre približne päť rokov
Kakaové bôby si nechali doviezť priamo z Kolumbie a výsledkom je čokoláda, ktorá sa od klasických sladkostí výrazne odlišuje. „Receptúra je tajná, ale čokoláda je výnimočná tým, že je bez mlieka, bez cukru a bez pridaných tukov,“ priblížila ďalej Kolesárová.