Za dva dni zjedla jeden banán a lekár sa čudoval, že žije. Ivana Christová dnes na sebe miluje každé kilo

„Som so sebou spokojná a už nebudem riešiť, že sa niekomu moje kilá nepáčia. Som šťastná,“ uviedla pre české médiá Ivana Christová a spokojnosť vidieť na nej do dnešného dňa. Cesta za spokojnosťou so sebou samou ale nebola vôbec jednoduchá. Víťazka súťaže krásy vyskúšala všetky diéty, pre ktoré sa ocitla až v nemocnici. Jeden lekár sa dokonca čudoval, že Ivana ešte žije.

Namiesto pozdravu

„New York, Paríž, Veľký Šariš,“ smiala sa Ivana Christová pri spomienkach na svoje začiatky v modelingu. Ona sama nikdy nesnívala, že sa raz stane modelkou. Ako dieťa rada spievala, tancovala, no nakoniec skončila na stavebnej priemyslovke v Prešove, pretože podľa jej slov ju inde nechceli. Keď začala pracovať v Stavoprojekte, jej kolegovia sa rozhodli, že ju prihlásia do súťaže krásy.

„Ja som vo svojej naivite absolútne netušila, čo ma čaká. Myslela som si, že pozvánka na súťaž sa posiela všetkým dievčatám z celej republiky, ktoré nejako vyzerajú,“ priznala v šou Jána Krausa Ivana, ktorá sa nakoniec dostala až do finále. Keď ju v apríli 1989 v Ostrave vyhlásili za víťazku obnovenej súťaže krásy Miss ČSSR, časť deväťtisícovej haly nesúhlasne pískala. Chceli, aby vyhrala Češka Jana Hronková.

„Využila som vďaka víťazstvu všetky svoje talenty. Hoci ma hala vtedy vypískala, dodalo mi to odvahu, že niečo dokážem,“ priznala Ivana. Netrvalo dlho a rodená Prešovčanka odišla do Ameriky, kde sa dostala na obálku Vogue. Namiesto pozdravov ale vo svete počula vetu, že by mala ihneď schudnúť tri alebo štyri kilá.

Foto: TASR

Skončila na infúziách

Článok pokračuje na ďalšej strane: