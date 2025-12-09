Obľúbia si ho milovníci mäsa aj vegetariáni. Rýchly recept Betky Saloňovej je výživný a plný bielkovín - Dobré noviny
Obľúbia si ho milovníci mäsa aj vegetariáni. Rýchly recept Betky Saloňovej je výživný a plný bielkovín
Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Obľúbia si ho milovníci mäsa aj vegetariáni. Rýchly recept Betky Saloňovej je výživný a plný bielkovín

Alžbeta Saloňová / Tofu s ryžou.
Alžbeta Saloňová / Tofu s ryžou.

Super je, že budete potrebovať asi len šesť surovín, vraví influencerka.

Tofu je bohaté na bielkoviny, vlákninu, vápnik aj horčík. Okrem toho, že zasýti, poteší aj chuťové poháriky a zaradiť ho do jedálnička sa oplatí aj milovníkom mäsa. Svoje o tom vie influencerka Betka Saloňová, ktorá sa nedávno na Instagrame s fanúšikmi podelila o rýchly recept plný chuti a živín.

Tofu ako zdroj živín

„Nedostatok esenciálnych aminokyselín môže mať negatívny vplyv na obranyschopnosť organizmu. Komplexným zdrojom esenciálnych aminokyselín je sója s dôrazom na prirodzený produkt z nej - tofu. Okrem iného je bohatá aj na arginín, čo je aminokyselina so známym imunitným účinkom,“ vysvetlila pre Pravdu lekárka Alexandra Frolkovičová.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Aj tí, ktorí nie sú vegetariánmi, by si podľa nej mali dopriať dni bez mäsa a obed či večera, ktorých základ tvorí tofu, sú na to ideálne. Vďaka Betkinmu receptu to navyše zvládnu aj tí, ktorí si čas strávený za sporákom príliš neužívajú.

„Chcem vám ukázať recept, ktorý podľa mňa ocení aj nejeden mäsožravec. Super je, že budete potrebovať asi len šesť surovín. Je to rýchle a bielkovinové. Budete ho milovať všetci, či mäso jete alebo nie, či tofu holdujete, alebo nie,“ vysvetlila vo videu na Instagrame obľúbená influencerka.

Tofu podľa Betky Saloňovej:

