Chcela nájsť samu seba, po pol roku bola na dne. Známu Slovenku podržali ľudia, ktorí v ňu verili
Keď išlo do tuhého, nezostala v tom sama.
Život dievčiny z fotografie je podľa jej vlastných slov plný zvratov. Už v detstve sa dokázala rýchlo nadchnúť pre novú vec a vystriedala neuveriteľné množstvo krúžkov. Po gymnáziu začala študovať herectvo, no už o pár mesiacov neskôr dostala príležitosť nahrávať džingle pre jedno známe rádio. Oslovilo ju to až natoľko, že zo školy odišla a presťahovala sa do Bratislavy. Mala so sebou len pár korún a jednu tašku plnú oblečenia a aj napriek tomu, že vykročila do neznáma, sa jej risk napokon vyplatil.