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Preriekol sa a spolužiaci si z neho dlho uťahovali. Známy Slovák jedno životné rozhodnutie musel tajiť
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Preriekol sa a spolužiaci si z neho dlho uťahovali. Známy Slovák jedno životné rozhodnutie musel tajiť

Splnil si sen, za ktorým išiel už od detstva.

Bol vzorný, zo základnej školy nepriniesol domov horšiu známku ako jednotku a aj preto dnes s úsmevom hovorí, že je vtipné, že sa z takého poctivého školáka nakoniec stal umelec. Chlapca z fotografie však umenie fascinovalo už od detstva.

Keď prišiel čas prihlásiť sa na vysokú školu, na prijímacie skúšky sa vybral potajomky. Onedlho mu už kamarátka nadšene oznamovala, že jeho meno svieti na zozname prijatých uchádzačov. On však ešte mesiac zbieral odvahu oznámiť v divadle, kde dovtedy pôsobil ako bábkoherec, že odchádza študovať. Odísť totiž vôbec nebolo jednoduché.

Spoznávate mladíka na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/Š.M.

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