Potajomky platí dlhy cudzích ľudí. Hollywoodsky herec chce všetky zarobené peniaze použiť na dobrú vec
Príbeh ľudí, ktorí prišli o prácu, ho tak zasiahol, že premýšľal len nad tým, ako by im mohol pomôcť.
Pred štyrmi rokmi o sebe vyhlásil, že bude neziskovým hercom a všetky peniaze, ktoré zarobí, použije na dobré účely. Hollywoodsky herec Michael Sheen neskôr založil spoločnosť na akvizíciu dlhov a aj keď spočiatku pochyboval o tom, či robí správnu vec, dnes vie, že ľuďom naozaj pomáha.
Splatil cudzie dlhy
Za svojich vlastných 100-tisíc libier, čo je v prepočte niečo cez 115-tisíc eur, kúpil dlhy v hodnote milión libier (asi 1 198 000 eur) a hoci spočiatku vôbec netušil, ako tento systém funguje, mal pocit, že robí dobrú vec. Podľa informácii BBC pritom spoločnosť nebola založená na jeho meno a legálne od nej spočiatku musel byť dostatočne vzdialený.
Herec tiež vysvetlil, že dlhy ľudí sa združujú do akýchsi balíkov a spoločnosť, ktorá ich kúpi, za ne zaplatí menej. Dlhy teda zostávajú v rovnakej výške, no kupujúca spoločnosť ich môže predávať lacnejšie. On sa však rozhodol, že cudzie dlhy splatí.
Pomáha tajne
Nepoznal totožnosť ľudí, pre ktorých to robil, vedel len to, koľko peňazí na to použil a kde daní ľudia žijú. „Nikdy som nevedel a stále neviem, kto tí ľudia sú. Myslel som si, že na tom budem pracovať len pár týždňov alebo mesiacov, ale tak nejako sa z toho stali dva roky, pretože sme to museli robiť tajne,“ vysvetlil známy herec.