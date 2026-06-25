Dvere výťahu sa neotvorili a teplota prudko stúpala. Desaťročné dievčatko zachránili v poslednej chvíli
Hrdinovia zasiahli skôr, než bolo neskoro.
Bežný deň sa v priebehu niekoľkých minút zmenil na situáciu, z ktorej by mal obavy každý rodič. Desaťročné dievčatko zostalo krátko po poludní uväznené v presklenom výťahu, do ktorého celý čas pálilo priame slnko. Kým vonku ľudia hľadali tieň, v uzavretom priestore sa teplota nebezpečne zvyšovala a začínalo byť jasné, že čakať sa nebude dať dlho.
Ako uviedla Mestská polícia Pardubice, dramatické momenty sa odohrali ešte 19. júna na sídlisku Dubina v Pardubiciach. Hliadka dorazila na miesto okamžite a najskôr sa snažila zabezpečiť príchod servisného technika.
Rozhodovali minúty
Ukázalo sa však, že pomoc nepríde dostatočne rýchlo. Technik sa v tom čase nachádzal mimo mesta a dievčatko medzitým zostávalo zaseknuté v presklenej kabíne, ktorá bola vystavená silnému slnku.
Policajti preto sledovali nielen technický problém, ale predovšetkým zdravotný stav dieťaťa. Keď bolo zrejmé, že vysoká teplota a stres si začínajú vyberať svoju daň, rozhodli sa konať.
„V okamihu, keď sa vplyvom vysokých teplôt a veľmi stresujúcej situácie začal stav dievčaťa zhoršovať, využili strážnici s ohľadom na zdravie dieťaťa ustanovenie o krajnej núdzi a dvere výťahu za pomoci teleskopických obuškov a páčidla násilím otvorili,“ uviedla mestská polícia na sociálnej sieti.