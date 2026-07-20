Dva mesiace nežila normálny život. Danielu Gudabovú po tragédii postavila na nohy jej druhá rodina
S najbližšími stoja pri sebe aj v tých najťažších chvíľach.
„Smrť aj láska dokážu človeka veľa naučiť,“ myslí si Daniela Gudabová, herečka, ktorú si vďaka jej autentickému vystupovaniu obľúbili diváci naprieč generáciami. Na javisku je ako doma a práve herectvo jej vraj do života priviedlo množstvo výnimočných ľudí. A hoci pred kamerami zväčša srší vtipom, v súkromí si nedávno prešla náročným obdobím, z ktorého sa dostala vďaka jednej veci.
Prihovárala sa za ňu Polnišová
„Ako dieťa som čítala všetko, aj Čenkovej deti, aj rozprávky. Mama mi vyčítala, že stále čítam, aj s baterkou pod perinou. Mala som vopred prečítané celé povinné čítanie,“ spomínala pre Pravdu Daniela Gudabová, herečka, ktorej divadelný príbeh začal úplne inak než príbehy mnohých jej kolegov. K ochotníctvu sa totiž dostala čistou náhodou.
Pracovala práve na sekretariáte vojenskej akadémie v Bratislave, keď ju sesternica vzala do komparzu v trnavskom divadle, a odvtedy už z umeleckého sveta neodišla. Dámu, ktorej tvár napokon spoznalo celé Slovensko, mohli diváci na obrazovkách zaregistrovať mnohokrát, no najhlbšie sa do pamätí aj tak vryla ako rázna stará Blažková z Hornej Dolnej. Rolu pritom takmer nedostala.
Na pľaci našla druhú rodinu
„Pozvali ma na kasting, a potom mi zavolali, že ma nevybrali. Som vraj na postavu starej Blažkovej mladá! Neskôr som sa dopočula, že Petra Polnišová presvedčila režiséra, že medzi tie babky-komparzistky z Hornej Dolnej treba aj niekoho, kto má trošku skúsenosti. Keď sme potom začínali nakrúcať, naozaj to bolo tak, že som tým ženičkám radila,“ priznala v rozhovore pre Nový Čas.
Pôsobila vtedy ako ekonómka v hydinárňach, po 25 rokoch sa ocitla pred kamerami s televíznymi hviezdami a na pľaci našla druhú rodinu. S kolegyňami sa o seba navzájom starali, keď niekto ochorel, priniesli do práce bazový sirup, delili sa o čerstvo upečené buchty a vytvorili nové priateľstvá. V súkromí sa pritom Daniela nikdy nestala mamou ani manželkou.