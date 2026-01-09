Expertka na bylinky Diana Mozoláková: Pijete čaj nalačno? Možno telu robíte viac škody než úžitku - Dobré noviny
Expertka na bylinky Diana Mozoláková: Pijete čaj nalačno? Možno telu robíte viac škody než úžitku
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Expertka na bylinky Diana Mozoláková: Pijete čaj nalačno? Možno telu robíte viac škody než úžitku

Diana Mozoláková / Ilustračný obrázok
Diana Mozoláková / Ilustračný obrázok — Foto: Instagram - @divokastrava; Freepik

Najlepšia voľba na ráno je len jedna.

Mnohí z nás otvoria oči, natiahnu ruku po šálke čaju a považujú to za ten najzdravší možný štart dňa. Veď robíme niečo pre seba, pre svoje telo. Alebo nie? Čo ak práve tento „nevinný“ ranný zvyk nášmu telu vôbec neprospieva? Odborníčka na bylinky Diana Mozoláková upozorňuje, že piť čaj nalačno nemusí byť taký dobrý nápad, ako sme si doteraz mysleli a jej vysvetlenie mnohých prekvapilo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Diana Mozoláková (@divokastrava)

Liek na poslednú chvíľu

Diana Mozoláková vyštudovala pedagogiku, bola aktívnou atlétkou a hoci ju to odmalička ťahalo na lúky a do lesov, až v dospelosti prišla na to, že príroda môže byť učiteľkou, lekárkou aj kuchárkou naraz.

Ladislav Kužela / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Viete, kedy je najlepší čas na jedenie ovocia? Gastroenterológ Ladislav Kužela má jasnú odpoveď

„Absolvovala som množstvo kurzov na Slovensku aj v Čechách, venovala som sa fytoterapii, mám odborný certifikát, no napriek tomu som si uvedomila jednu dôležitú vec… Bylinky nie sú len o tom, že si kúpime „ten správny“ čaj či tinktúru, keď nás niečo bolí. Nie sú liekom na poslednú chvíľu. Sú súčasťou nášho života – môžu byť v kuchyni, v sklenenom pohári na poličke, v detských rukách pri prechádzke, v každodennom rituáli,“ uviedla na svojom webe Diana, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod profilom Divoká strava.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Diana Mozoláková (@divokastrava)

Čaj nalačno – áno alebo nie?

„Nie je to len o tom, ktorú rastlinu dať na ktorý problém. Skutočná sila byliniek sa prejaví vtedy, keď ich používame pravidelne – keď sa stanú naším zvykom, naším jedlom, naším spôsobom starostlivosti o seba aj o rodinu. A práve toto je moja filozofia,“ vysvetlila propagátorka byliniek, ktorá nechce ľuďom dávať rýchle riešenia a univerzálne návody, ale túži po návrate k jednoduchosti.

Vo svojich knihách a na sociálnych sieťach, kde ju sleduje vyše 117-tisíc ľudí, učí, ako zaradiť bylinky do každodennosti. V najnovšom videu napríklad vysvetlila, prečo nie je najlepšie piť čaj hneď po prebudení na lačný žalúdok a mnohých to prekvapilo.

