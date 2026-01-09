Expertka na bylinky Diana Mozoláková: Pijete čaj nalačno? Možno telu robíte viac škody než úžitku
Najlepšia voľba na ráno je len jedna.
Mnohí z nás otvoria oči, natiahnu ruku po šálke čaju a považujú to za ten najzdravší možný štart dňa. Veď robíme niečo pre seba, pre svoje telo. Alebo nie? Čo ak práve tento „nevinný“ ranný zvyk nášmu telu vôbec neprospieva? Odborníčka na bylinky Diana Mozoláková upozorňuje, že piť čaj nalačno nemusí byť taký dobrý nápad, ako sme si doteraz mysleli a jej vysvetlenie mnohých prekvapilo.
Liek na poslednú chvíľu
Diana Mozoláková vyštudovala pedagogiku, bola aktívnou atlétkou a hoci ju to odmalička ťahalo na lúky a do lesov, až v dospelosti prišla na to, že príroda môže byť učiteľkou, lekárkou aj kuchárkou naraz.
„Absolvovala som množstvo kurzov na Slovensku aj v Čechách, venovala som sa fytoterapii, mám odborný certifikát, no napriek tomu som si uvedomila jednu dôležitú vec… Bylinky nie sú len o tom, že si kúpime „ten správny“ čaj či tinktúru, keď nás niečo bolí. Nie sú liekom na poslednú chvíľu. Sú súčasťou nášho života – môžu byť v kuchyni, v sklenenom pohári na poličke, v detských rukách pri prechádzke, v každodennom rituáli,“ uviedla na svojom webe Diana, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje pod profilom Divoká strava.
Čaj nalačno – áno alebo nie?
„Nie je to len o tom, ktorú rastlinu dať na ktorý problém. Skutočná sila byliniek sa prejaví vtedy, keď ich používame pravidelne – keď sa stanú naším zvykom, naším jedlom, naším spôsobom starostlivosti o seba aj o rodinu. A práve toto je moja filozofia,“ vysvetlila propagátorka byliniek, ktorá nechce ľuďom dávať rýchle riešenia a univerzálne návody, ale túži po návrate k jednoduchosti.
Vo svojich knihách a na sociálnych sieťach, kde ju sleduje vyše 117-tisíc ľudí, učí, ako zaradiť bylinky do každodennosti. V najnovšom videu napríklad vysvetlila, prečo nie je najlepšie piť čaj hneď po prebudení na lačný žalúdok a mnohých to prekvapilo.