Expertka na ženské zdravie: Dámy, toto sú kľúče k našej dlhovekosti. Namiesto kabelky si vypýtajte inú vec
Ženy dávajú všetko a všetkých pred seba, varuje lekárka.
Keď príde na debatu o dlhovekosti, väčšinou udávajú smer muži. Aspoň to tvrdí špecialistka na dlhovekosť a chirurgička Vondy Wrightová, ktorá si vo svojej novej knihe dala úplne iný cieľ – aby sa ženy naučili pozerať na svoju budúcnosť z vlastného pohľadu a s hrdosťou. „Po celé generácie, keď sa hovorí o ženách, ktoré žijú dlhšie, riešením je ‚anti-aging‘, teda kroky proti starnutiu, akoby bolo s nami niečo zle. Ale nič s nami nie je zle. Len starneme iným spôsobom než muži,“ vysvetlila v rozhovore pre CNN expertka, ktorá chce, aby ženy žili nielen dlhšie, ale aj lepšie.
Kritická dekáda
Vo svojej knihe „Unbreakable: A Woman’s Guide to Aging With Power“ (Nezlomná: Sprievodca pre ženy, ako starnúť s vnútornou silou) sa Wrightová venuje ženskej dlhovekosti z pohľadu samotných žien. Poukazuje na úlohu, ktorú v tomto procese zohrávajú meniace sa hormóny a vyzýva ženy, aby sa v ranom strednom veku zamerali na prevenciu chorôb a budovanie sily — namiesto čakania, kým sa zdravie začne vytrácať.
Wrightová radí ženám, aby využili kľúčové roky od 35 do 45 rokov na posilnenie seba samej, aby nepodľahli mýtu, že to najlepšie už majú za sebou. V tejto „kritickej dekáde“ je podľa nej veľmi dôležité, aby ženy každodenne investovali do pohybu, rozumnej výživy a aj do nastavenia mysle.
Tri piliere ženského zdravia podľa Wrightovej:
Pohyb
Expertka odporúča cvičenie podľa akronymu FACE – flexibilita (pilates, joga, dynamický strečing), aeróbne aktivity (80% nízko intenzívnej aktivity, napríklad chôdza a 20% šprintu či vysokej intenzity), dvíhanie váh a trénovanie rovnováhy. Nejde o nekonečné behy či diéty, ale o vedomú prácu s telom. „Veľmi pomôže tréner. Povzbudzujem ženy, aby si namiesto kabelky či spotrebiča na Vianoce želali trénera,“ uviedla.