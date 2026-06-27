U babky najradšej jedávala sladké pirohy. Nela Pocisková sa podelila o unikátny rodinný recept
Sladké jej chutí dodnes, ale dopraje si ho s mierou.
Nikdy nedržala žiadne diéty, miluje zdravú stravu a začiatok dňa si nevie predstaviť bez raňajok. Nela Pocisková totiž nie je len úspešná umelkyňa, ale aj zručná kuchárka, ktorá chce svojej rodine dopriať len to najlepšie. V detstve však, podobne ako mnohé iné deti, najviac obľubovala sladké. Teraz sa podelila o recept na pirohy s tvarohovou plnkou, ktoré jej pripomínajú detstvo.
Základom je pravidelné stravovanie
„Moje detstvo bolo mlieko s cereáliami na raňajky, krupicová kaša či kakao a makovka. Nič poriadne zdravé som nechcela jesť. Na obed u babky som sa tešila na všetky jej vychytávky – pirohy s tvarohom alebo lekvárom, makové šúľance či parené buchty,“ prezradila magazínu Dobré jedlo.
Sladkosti má rada dodnes, no snaží sa ich jesť s mierou a počas dňa stavia najmä na odľahčené a zeleninové jedlá. Keďže veľa športuje, dbá aj na pravidelné stravovanie, ktoré odporúča aj ostatným. Premyslené a pravidelné stravovanie je podľa nej základom toho, aby sa človek cítil vo svojom tele dobre.
Známa herečka a speváčka je však predovšetkým mamou a hoci dbá na to, aby jej deti jedli zdravo a výživne, dopraje im rovnaké radosti, na akých vyrastala ona sama. Patria medzi ne aj tradičné sladké pirohy.