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U babky najradšej jedávala sladké pirohy. Nela Pocisková sa podelila o unikátny rodinný recept
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U babky najradšej jedávala sladké pirohy. Nela Pocisková sa podelila o unikátny rodinný recept

Nela Pocisková / Ilustračné foto
Nela Pocisková / Ilustračné foto — Foto: Instagram/pociskova.nela, Wikimedia Commons/Peter Zelizňák

Sladké jej chutí dodnes, ale dopraje si ho s mierou.

Nikdy nedržala žiadne diéty, miluje zdravú stravu a začiatok dňa si nevie predstaviť bez raňajok. Nela Pocisková totiž nie je len úspešná umelkyňa, ale aj zručná kuchárka, ktorá chce svojej rodine dopriať len to najlepšie. V detstve však, podobne ako mnohé iné deti, najviac obľubovala sladké. Teraz sa podelila o recept na pirohy s tvarohovou plnkou, ktoré jej pripomínajú detstvo.

Základom je pravidelné stravovanie

„Moje detstvo bolo mlieko s cereáliami na raňajky, krupicová kaša či kakao a makovka. Nič poriadne zdravé som nechcela jesť. Na obed u babky som sa tešila na všetky jej vychytávky – pirohy s tvarohom alebo lekvárom, makové šúľance či parené buchty,“ prezradila magazínu Dobré jedlo.

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Sladkosti má rada dodnes, no snaží sa ich jesť s mierou a počas dňa stavia najmä na odľahčené a zeleninové jedlá. Keďže veľa športuje, dbá aj na pravidelné stravovanie, ktoré odporúča aj ostatným. Premyslené a pravidelné stravovanie je podľa nej základom toho, aby sa človek cítil vo svojom tele dobre.

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Známa herečka a speváčka je však predovšetkým mamou a hoci dbá na to, aby jej deti jedli zdravo a výživne, dopraje im rovnaké radosti, na akých vyrastala ona sama. Patria medzi ne aj tradičné sladké pirohy.

Obľúbené pirohy Nely Pociskovej:

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