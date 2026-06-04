Alkohol jej vzal otca. Známa speváčka ubližovala iným, aby sa chránila, až potom pochopila to dôležité
Dokázala odpustiť a našla pokoj.
Otec ju opustil, keď mala iba tri roky. Nedokázal sa spamätať z rozchodu s matkou a útechu začal hľadať v alkohole. Tri roky neustále pil, pokojne aj dva litre vodky a osem pív za deň.
Jeho absencia zanechala v známej dievčine hlboké stopy. V dospelosti sa v mnohých vzťahoch správala podľa podobných vzorcov a niektorých partnerov opustila len preventívne, aby nebola tou, ktorú opustia oni. Ešte predtým, ako jej otec navždy odišiel, mu však stihla odpustiť a zmieriť sa s ním.