Nepotrebujete exkluzívnu omáčku či drahé maslo. Foodbloger Dávid robí špargľu spôsobom, aký nepoznáte
Chceli by ste si pripraviť špargľu, ale bojíte sa, že sa vám holandská omáčka „zgrcne“? Tak si pozrite tento recept, radí Dávid.
Sezóna špargle je v plnom prúde a milovníci tejto jarnej zeleniny určite vedia, že sa dá pripraviť na mnoho skvelých spôsobov. Svojím obľúbeným receptom sa pochválil aj foodbloger Dávid Géczy, ktorého fanúšikovia poznajú pod prezývkou Dejv The Chef. K vareniu si našiel cestu postupne a dnes jeho recepty na sociálnych sieťach sledujú stovky Slovákov.
Nadýchaná pena
„Samotná špargľa je za mňa lepšia zelená, mám rád aj bielu, ale okrem blanšírovania by to chcelo ešte výraznejší kúpeľ vo víne, octe a masle. Alebo ju jednoducho musíte mať radi so svojou horkosťou,“ vysvetlil na Instagrame.
Dávid začal variť, keď mal 17 rokov a hoci už odmalička sledoval svojho starého otca, ktorý bol oddaným gurmánom, jeho samého do kuchyne priviedli skôr okolnosti. Postupne sa však v tomto remesle našiel a z koníčka sa stala vášeň, vďaka ktorej ho už registruje čoraz viac ľudí. Fanúšikov najnovšie potešil aj receptom na špargľu v prevedení, aké možno nepoznáte.
„Chceli by ste si pripraviť špargľu, ale bojíte sa, že sa vám holandská omáčka zgrcne? Tak si pozrite tento recept. Niekde som videl túto omáčku alebo ak chcete penu, ktorá vzniká spojením vyšľahanej majonézy a snehu z bielkov. Páči sa mi, že sa v tejto omáčke použijú celé vajcia, že nie je potrebné veľké množstvo drahého masla a hlavne mi jej konzistencia vydržala dlhé hodiny v miske,“ napísal k svojmu videoreceptu.