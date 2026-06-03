Hodí sa, keď nemáte čas variť každý deň. Krémová batatová polievka od Pyca neomrzí ani po niekoľkých dňoch
Môžete ju podávať s bryndzou, krutónmi či parmezánom.
Vedeli ste, že bataty nie sú zemiaky a nemajú s nimi ani nič spoločné? Sú plodom tropickej rastliny s názvom povojník a patria k najstarším potravinám v histórii ľudstva. Podľa Českého rozhlasu sa ich pozostatky staré až 10-tisíc rokov našli v jaskyniach v Peru a do Európy ich priviezol Krištof Kolumbus hneď po návrate zo svojej prvej zámorskej výpravy.
Nezabudnite na petržlenovú vňať
Dnes sú pre svoju sladkastú chuť obľúbenou prílohou k mäsu alebo súčasťou chrumkavých šalátov, ktoré príjemne dotvárajú. Našli si miesto aj v receptoch mnohých šéfkuchárov a tiež v jedálničku Martina „Pyca“ Rauscha, ktorý z nich pripravuje skvelú polievku.
Nejde pritom o žiaden zložitý recept, najlepšie na ňom je, že si ho môžete dochutiť podľa seba a servírovať napríklad s bryndzou, krutónmi či parmezánom. Polievka sa navyše dokonale hodí pre zaneprázdnených ľudí, ktorí aj napriek krátkosti času nedajú dopustiť na poctivú domácu stravu.
„Nemáš čas každý deň variť? Ulož si recept na hrejivú a sýtu polievku, ktorú si vychutnáš hneď niekoľko dní. Má ľahkú a sýtu krémovú chuť, sladko-slaná kombinácia funguje ešte lepšie vďaka petržlenovej vňati, ktorou nešetri,“ poradil obľúbený kuchár.