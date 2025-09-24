Má trik na to, aby nestvrdli. Lokše Pavla z MasterChefa sú výborné ako príloha aj samostatne
Toto je asi môj najobľúbenejší recept za posledné roky, priznal vášnivý kuchár.
Je módny návrhár, miluje varenie a ateliér má doma postavený hneď vedľa kuchyne. Tvorba nových kúskov má podľa Pavla Berkyho veľa spoločného s vymýšľaním receptov. Zručný kuchár, ktorý sa v súťaži MasterChef Česko 2020 prebojoval až do finálovej trojice, nezanevrel na ani jednu zo svojich vášní a svojou tvorbou motivuje k vareniu aj ostatných.
Varenie miluje odmalička
„Pri varení často premýšľam, či pôjdem za dedičstvom, ktoré poznám z domova, za chuťami a vôňami z babičkinej kuchyne. Keď tvorím kolekciu, mám pred očami celý vizuál, ktorý neexistuje. Pri oboch ma veľmi baví estetika, ako to celé bude vyzerať,“ vysvetlil Pavel pre magazín Vlasta.
Rodákovi z Rimavskej Soboty vštepila lásku k vareniu jeho mama. Naučila ho správne pripravovať knedľu či zemiakovú polievku a od kmotry, ktorá vychovávala jeho otca, zasa pozná mnohé rómske a staroslovenské jedlá. Dnes už Pavel svojimi receptami inšpiruje ľudí z celého Česka a Slovenska a nedávno fanúšikov zaujal videom o lahodných lokšiach.
„Tieto syrové lokše sú asi môj najobľúbenejší recept za posledné roky. Sú jednoduché, len z pár surovín a chutia úžasne. Hodia sa ako príloha k mäsu, ale ja ich mám rád len tak samotné,“ prezradil Pavel vo svojom videorecepte, ktorým dokázal, že príprava tejto pochúťky naozaj nestojí veľa času ani peňazí.