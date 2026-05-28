Keď babička cítila, že odchádza, zavolala si ju k sebe. Známu Slovenku naučila nielen žiť, ale aj umierať
Ukázala jej, ako prežiť život v plnosti.
Do svojich piatich rokov trávila veľa času so starou mamou a dokonca mali medzi sebou aj tajomstvá, o ktorých nikto iný nevedel. V posledných chvíľach vraj známu Slovenku naučila nielen žiť, ale aj umierať. Keď totiž stará mama cítila, že sa jej čas kráti, zavolala si ju k sebe, poďakovala jej za všetko, čo spolu prežili, dala jej posledné rady do života a rozlúčila sa. Práve vtedy si dievčina uvedomila, že ľudia môžu z tohto sveta odísť vyrovnane a s pokojom.