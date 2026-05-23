Geniálne jedlo aj pre štyri osoby. Gizka Oňová počas prípravy polievky po kežmarsky šokuje vajíčka
Je to geniálne jedlo, vraví známa televízna svorka.
Okrem spievania sa Gizka Oňová už roky venuje aj kulinárskemu umeniu a varenie je jej celoživotným koníčkom. Mnohé svoje recepty už spísala do kuchárskych kníh a o svoje tipy z kuchyne je ochotná podeliť sa prakticky kdekoľvek. Zuzane Vačkovej napríklad prezradila recept na chutnú polievku priamo v aute počas cesty na zájazd.
Na mäso si nepotrpí
„Moja kuchyňa je stále retro, ale nebránim sa ani novinkám, tak občas varím aj moderne – použijem kari pastu, či zmes exotických korenín, ktoré mám odskúšané a chutia nám. Používať ich je rýchlejšie a praktickejšie,“ prezradila časopisu Báječná Žena známa speváčka.
V jej domácnosti vraj nikdy nesmie chýbať kyslá kapusta, preto často pripravuje jedlá práve z nej a keďže si nepotrpí na mäsité pokrmy, často varí podľa tradičných receptov, v ktorých sa o sýtosť a chuť postará celkom iná ingrediencia. Jedným z nich je aj polievka po kežmarsky, o ktorej porozprávala Zuzane Vačkovej.
„Vajíčka uvaríme a potom ich šokneme. To znamená, že na ne pustíme studenú vodu, tak sa vám budú ľahšie šúpať. Je to geniálne jedlo, povedzme pre štyri osoby, ktoré radi papajú,“ vysvetlila televízna svokra v improvizovanom videorecepte.