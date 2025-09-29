Recept na šťastie nie je v bohatstve ani v luxuse. Halina Pawlowská nachádza radosť v obyčajných veciach
Spisovateľka patrí u našich susedov medzi najvýraznejšie postavy nielen kultúry, ale aj šoubiznisu.
Život slávnej českej spisovateľky, scenáristky, moderátorky a herečky Haliny Pawlowskej je plný ľúbostných zvratov aj smutných okamihov, ktoré musela prekonať. Napriek tomu si vždy vedela poradiť a zachovať si takmer v každej situácii nadhľad či povestný humor, ktorý pretavila aj do svojich relácií. V rozhovore pre Nový Čas nedávno prezradila, čo ju robí šťastnou a aký je teda podľa nej recept na šťastie.
Šťastie nie je o luxuse
Halina Pawlowská je televíznym divákom dobre známa napríklad z jej talk šou Banánové rybičky, ktorú Česká televízia vysielala od roku 1999 do Vianoc 2007. Taktiež je jednou z najúspešnejších českých spisovateliek súčasnej doby, na konte má viac ako 40 kníh.
Okrem bohatej kariéry si však moderátorka v živote prešla aj náročnými a ťažkými chvíľami, v ktorých jej mnohokrát pomohol jej povestný úsmev. Ten nestratila ani v okamihoch, keď bolo najhoršie. Šťastie preto podľa nej nie je o bohatstve či luxusných veciach, ale o obyčajných maličkostiach.
Každodenná radosť
„Čím som staršia, tým je pre mňa ťažšie odpovedať na otázku, čo ma robí šťastnou. Ale radosť mám vždy, keď viem, že moje deti sú v poriadku, keď si na terase vychutnám kávu v chládku alebo keď mi vnuk povie, že sa so mnou cíti dobre,“ priznala s tým, že netreba však zabúdať ani na tie veci, ktoré vás privedú do veselšej nálady.
„Rozosmejú ma kamarátove vtipné SMS, zahreje ma spätná väzba na moje Omeletky v rozhlase a poteším sa aj z drobností, keď si kúpim nejakú cetku. Obrovským darom je pre mňa aj to, keď ráno vstanem a nebolia ma kríže - a hlavne, keď mám komu povedať, že ho mám veľmi rada,“ dodala ďalej známa spisovateľka.