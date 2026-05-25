Dlho nevydrží, lebo ju rýchlo zjete. Domáca Lučina sa dá spraviť z troch ingrediencií a chutí fantasticky
Na celom recepte je najťažšie odolať a neotvárať chladničku.
Za rodisko syra sa považuje Blízky východ a tamojšie kočovné kmene vraj na jeho výrobu prišli úplnou náhodou. Podľa jednej z legiend si neznámy nomád vzal na cestu mlieko vo vaku zo zvieracieho žalúdka. Enzým podporujúci zrážanie, ktorý sa v žalúdku nachádzal, mlieko spolu s teplom a natriasaním pri chôdzi koňa premenil na srvátku s tvarohom a základ syra bol na svete.
Chutí ako z obchodu
Od čias kočovných kmeňov sa toho už veľa zmenilo a regály v obchodoch praskajú vo švíkoch. Ponúkajú všetko možné - od nátierok až po tavené syry, no pravdou je, že mnohé z nich si dokážete jednoducho pripraviť aj doma, často v menej komplikovanej a lacnejšej verzii. Ak patríte napríklad k milovníkom Lučiny, môžete si ju skúsiť doma urobiť podľa receptu slovenskej blogerky.
„Neverila som, že z toho môže niečo vzniknúť. Ono to naozaj funguje a chutí to dosť podobne. Mám ju v chladničke už tretí deň a je úplne v pohode. Zajtra už nebude, nevydrží dlho, lebo ju rýchlo zjete,“ napísala k receptu blogerka z instagramového profilu Cheddar a ja.