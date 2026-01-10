Na tomto mieste sa mlieko kazí rýchlejšie. Experti na šetrenie radia, ako ho rozumne skladovať
Ak otvorené mlieko skladujete takto, možno je načase to zmeniť.
Je neoddeliteľnou súčasťou takmer každej chladničky a tí, ktorým to zdravie dovolí, ho zvyčajne konzumujú každý deň, či už s cereáliami, v káve alebo ako súčasť rôznych iných jedál a nápojov. Vedeli ste však, že životnosť mlieka by sa po otvorení mohla výrazne predĺžiť, ak by ste ho začali skladovať inak, než je zvykom?
Tu sa kazí najrýchlejšie
Väčšina ľudí ukladá mlieko do priehradky vo dverách chladničky. Je tam dostatok miesta, nehrozí, že sa krabica alebo fľaša prevrhne a rozleje, a navyše je tam mlieko ľahko dostupné. Z viacerých dôvodov to však nie je práve ideálne riešenie.
„Keď otvoríte dvere chladničky, mlieko okamžite vystavíte teplému vzduchu, čo ovplyvňuje jeho čerstvosť,“ vysvetľuje tiktokový účet Cost Of Living Crisis Tips, ktorý sa zameriava na tipy a triky, ako rozumne ušetriť peniaze.
Kam ho uložiť?
Nestabilná teplota najviac zasahuje práve toto miesto. Krabica je pri každom otvorení chladničky vystavená výrazne vyšším teplotám než potraviny a nápoje uložené na poličkách, a to aj napriek tomu, že ju otvárate len na malú chvíľu. Postaviť fľašu s mliekom na jednu z políc však nestačí.