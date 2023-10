Expertka na organizovanie domácnosti: Týmto šiestim potravinám pobyt v chladničke ubližuje, kazia sa

Väčšina potravín uskladnených v chladničke síce ostane dlhšie čerstvá, no niektorým chlad skôr ubližuje. Pár jedál do nej navyše strkáme úplne zbytočne, chladničky neskôr praskajú vo švíkoch a treba ich častejšie umývať. Fakt, že taký chlieb má svoje miesto v špajze a pobyt v zime mu na ničom nepridáva, je známy.

Pri pár konkrétnych kúskoch sa však naskytá úplne iný problém. Nízke teploty im uberajú na chuti, či dokonca na kvalite. Expertka na organizovanie domácností Caroline Solomonová vo svojom poslednom videu vyzdvihla šesť takých potravín, ktoré si skladovaním v chlade zbytočne kazíme. Jedna z nich rozpútala diskusiu.

6. Olivový olej

„A k ho necháte v chladničke, môže skryštalizovať, “ varuje expertka. Oleju škodia časté zmeny teploty. Ak by ste ho chceli skladovať v zime, časom by stuhol a pred použitím by sa musel nechať roztopiť. To mu nerobí dobre.

Olivový olej v chladničke tuhne. Foto: Unsplash/Dimitri Karastelev

5. Pečivo

Sladké, slané, rožky aj chlieb. Všetky môžu bez problémov v izbovej teplote prečkať čas do skonzumovania. Pečivo v chladničke rýchlo vyschne, chlieb skôr splesnivie. Najlepšie je uchovávať ho v suchom a vzdušnom prostredí, v drevenom chlebíku a nikdy nie v nepriedušných igelitových vreckách.

