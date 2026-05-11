Hodí sa, keď doma nie je dosť šunky pre všetkých. Mana s Ajou našli recept na nátierku ako od babičky
Recept je nenáročný a nátierku vyčarujete na stole už za pár minút.
Vyrastali na dedine a srdcom ich domu vždy bola kuchyňa. Hoci sestry Mana a Ajou už žijú v zahraničí, na pochúťky z detstva a ani na svoj domov nikdy nezabudli. Podarilo sa im dokonca zozbierať recepty starých mám, ktoré v mnohých dokážu prebudiť hrejivý pocit nostalgie.
Nasýti celú rodinu
„Pretože u starkej vždy chutí najlepšie... Takto by sa asi dalo jednou vetou zhrnúť, prečo sme založili blog. Aby sa uchovali starkine recepty, tradície a s nimi spojené príbehy, ktoré by inak možno zostali zabudnuté v starých písankách,“ vysvetlili sestry na svojom webe.
Ich zbierka sa skladá z tých najobľúbenejších jedál, ktoré kedysi kraľovali hádam každému slovenskému stolu – a k týmto overeným klasikám nepochybne patrí aj poctivá šunková nátierka. Mnohí si jej chuť dodnes pamätajú zo škôlok a hoci sa na ňu v domácnostiach časom trochu zabudlo, stále je skvelou voľbou na rýchle raňajky z toho, čo chladnička dá.
„Jednoduchý recept na skvelú nátierku. Hodí sa, keď chystáte raňajky a zbadáte, že už máte len zvyšky šunky, ledva pre jedného, pomixujete a zrazu máte dosť nátierky pre všetkých. Ja som to raz urobila, keď sme po veľkej noci už nemohli nikto šunku ani vidieť a zrazu sme sa všetci oblizovali,“ napísala jedna zo sestier k retro receptu.