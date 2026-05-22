Pridáva do nich surovinu, ktorá zachráni svet. Cestoviny od Cameron Diaz sú perfektným sobotným obedom
Dobré známa ingrediencia im dodá sviežosť a neuškodí výraznej chuti.
Miluje varenie, rada si pri ňom vychutná pohár dobrého vína a ak by si mala vybrať, ako strávi čas so svojimi kamarátkami, jednoznačne by to bolo v kuchyni. Cameron Diaz je vášnivou gurmánkou a o svoje recepty sa s fanúšikmi delí už roky. Navyše pozná aj zopár jednoduchých trikov, vďaka ktorým sa dá z obyčajného jedla vyťažiť maximum.
Verí, že huby zachránia svet
„Milujem variť, je to môj jazyk lásky. Rada varím pre manžela aj pre svoje deti. Vedieť im navariť je to najúžasnejšie,“ prezradila pre People svetoznáma herečka, ktorá počas pandémie covidu prišla s vlastnou značkou vína a postupne začala zverejňovať aj recepty, ktoré sa k nemu dokonale hodia.
Patria k nim aj tieto hubové špagety, ktoré vylepšila dobre známou ingredienciou. „Verím, že huby zachránia svet. Majú vysoký obsah vitamínu D, ktorý je dobrým zdrojom potravy pre črevný mikrobióm a sú plné enzýmov a minerálov. Používam obyčajné huby, ktoré ľahko nájdete aj v obchode. Je to perfektné jedlo na sobotňajší obed,“ vysvetlila.
„Rada do krémových omáčok pridávam trochu citróna. Jedlo príjemne rozjasní bez toho, aby ubral na jeho výraznej chuti. Cestoviny podávajte s plátkom citróna a trvajte na tom, aby si ho hostia na špagety vytlačili a potom všetko premiešali. Myslím, že budú milo prekvapení. Za mňa práve toto dotvára celý chod,“ radí známa herečka.