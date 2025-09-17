Obľúbené jedlo z detstva dnes ponúka návštevám. Špagety Zuzany Norisovej vynikajú špeciálnou omáčkou
Známa herečka si toto jedlo najviac vychutnávala vtedy, keď jej ho pripravila milovaná mama.
Miluje prímorskú kuchyňu, v ktorej nechýba množstvo čerstvej zeleniny a sladké dezerty sa snaží doma pripravovať v čo najzdravšej podobe. Herečka Zuzana Norisová nedá dopustiť ani na chute milovaného Talianska, je skúsenou kuchárkou, ktorá svojich hostí rada ponúka domácimi pochúťkami a o jeden taký tip sa podelila aj s ostatnými.
„Ponúkam im špagety, naozaj. Ja mám špagety najradšej, ale robím ich vegetariánske, na taký á la bolonský spôsob,“ prezradila pre magazín Dobré jedlo známa herečka, ktorá túto dobrotu milovala už v detstve. Najviac jej chutilo, keď ju pripravovala mama, no dnes už má aj ona svoj vlastný recept, ktorý pripravuje najčastejšie.
Namiesto zmesi z mletého mäsa dáva prednosť bohatej porcii zeleniny, ktorá sa hodiny pomaly varí a v spojení s ostatnými ingredienciami z nej nakoniec vznikne hustá, šťavnatá omáčka, ktorú špagety doslova nasajú.