Má expresný recept na majonézu, po ktorej vám nebude ťažko. Dominika Stará ju bez obáv dopraje aj deťom
Záleží aj na tom, aký olej pri príprave majonézy použijete.
Speváčka Dominika Stará je svojimi tipmi z kuchyne na sociálnych sieťach už dobre známa. Ako mama a manželka v nej rada trávi čas a svojim najbližším pravidelne pripravuje rôzne pochúťky. Pri jedlách, ktoré by si iní možno kúpili v obchode, sa nebojí prísť s vlastnou domácou verziou a nechať tak chute naplno vyniknúť.
Jednému oleju sa vyhýba
„Dnes si spolu spravíme domácu majonézu, ktorú môžete dať s pokojným svedomím aj vašim drobcom. Potrebujete na to naozaj len zopár ingrediencií, ktoré máte určite doma. Chuťovo je naozaj výborná, nám chutí najviac v šalátoch a je na nerozoznanie od tej klasickej. Jediný rozdiel je ten, že po tejto vám naozaj nebude ťažko,“ vysvetlila Dominika v jednom zo svojich posledných videoreceptov.
Najlepšie je podľa nej použiť iný než olivový olej. V tomto recepte totiž jeho chuť nevynikne, práve naopak, môže zanechať nepríjemnú pachuť, ktorá by majonézu skôr zhoršila. Pri jej príprave je preto vraj lepšie sa mu vyhnúť.
Nejde pritom o žiadnu fit verziu ani zdravšiu alternatívu. Známa speváčka v recepte len pozmenila jeden krok, vďaka ktorému je majonéza vraj ľahšia. Možno si ju vďaka tomu vychutnajú aj tí, ktorých žalúdok pri klasickej verzii protestuje.